ILMOITUS ILMOITUS

Tänään vietetään Asunnottomien yötä. Sen teema on tänä vuonna ”Ei kotia, ei turvaa”.

Asunnottomien yö –kansalaisliikkeen mukaan viime vuoden lopulla Suomessa oli 3 806 asunnotonta. Suomi on ollut asunnottomuuden vähentämisen mallimaa, mutta 12 vuoden myönteisen kehityksen jälkeen asunnottomuus lähti viime vuonna selkeään nousuun. Erityisesti katuasunnottomuus on lisääntynyt: ulkona, porrashuoneissa ja ensisuojissa yöpyi 694 ihmistä, mikä on 230 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kohonneiden elinkustannusten, sosiaaliturvan heikennysten ja kiristyneiden vuokramarkkinoiden takia asunnottomuuteen on joutunut myös uusia ihmisryhmiä kuten opiskelijoita, pienituloisia, lapsiperheitä, yksinhuoltajia ja eläkeläisiä.

Myös häätöjen määrä on kasvanut. Vuonna 2024 ulosottoon tuli 8 383 häätöä, 35 prosenttia enemmän kuin 2021. Häätö ei aina johda asunnottomuuteen, mutta näkyy esimerkiksi voimakkaasti lisääntyneinä yhteydenottoina asumisneuvontaan. Asumisneuvojilta haetaan apua vuokravelkojen, häädön tai asunnottomuuden uhkan takia.

Leikkaukset lisäävät asunnottomuutta



Asunnottomien yön aattona eduskunnan kyselytunnilla torstaina kansanedustaja Laura Meriluoto sanoi pääministeri Petteri Orpolle, että ”jos olisin teidän asemassanne, en ehkä ensi yönä nukkuisi kovin hyvin”.

– Nimittäin huomenna tosiaan vietetään Suomessa asunnottomien yötä, ja te olette kirjoittamassa todella surullista lukua Suomen historiaan näiltä osin. Te olette vastuussa sosiaaliturvaleikkauksista, joilla syöstään yli 100 000 ihmistä köyhyyteen, heidän joukossaan 31 000 lasta. Te olette vastuussa niistä massiivisista sosiaali- ja terveyspalveluleikkauksista sekä järjestöleikkauksista, joiden seurauksena on yhä vaikeampaa saada apua, kun muut turvaverkot pettävät.

Meriluoto jatkoi Orpon olevan vastuussa myös siitä, että asunnottomuus on kääntynyt Suomessa kasvuun ensimmäistä kertaa 12 vuoteen.

– Ennakkotietojen perusteella asunnottomuus tulee myös tänä vuonna kasvamaan, pääasiassa hallituksen tekemien leikkausten vuoksi. Pääministeri Orpo, te sanoitte hallituskautenne alussa, että kellekään ei tulla hallituksen päätöksillä aiheuttamaan kohtuuttomia tilanteita. Nyt kysyn teiltä: onko asunnottomuus mielestänne aivan kohtuullinen ja hyväksyttävä tilanne?

Selkeät kirjaukset hallitusohjelmassa



Orpo vastasi, että asunnottomuus, saatikka pitkäaikaisasunnottomuus, ei ole missään tapauksessa inhimillinen tilanne.

– Siitäkin hallitusohjelmassa on selkeät kirjaukset. Asuntoministerin johdolla me teemme töitä, jotta asunnottomuuteen löytyy ratkaisuja yhdessä kuntien ja kaupunkien kanssa, koska heillä on niitä käytännön työvälineitä tähän.

Kokonaisuutta Orpo selitti sillä, että Suomen talous on kärsinyt pitkään matalasta kasvusta, ”josta johtuu se, että tässä maassa on pitkäaikaistyöttömyyttä, josta johtuu se, että meillä on sosiaalisia ongelmia tässä maassa”.

– Näitä me pyrimme ratkomaan sillä, että me saamme Suomeen lisää työtä. Jos meillä on lisää työtä ja Suomi on menestyvä maa ja meillä on pärjääviä yrityksiä, niin silloin meillä on myöskin verotuloja, joilla me voimme pitää huolta näistä kaikkein heikoimmista. Se ei ole mahdollista millään muulla tavalla. Siihen minä uskon, ja sen eteen me tehdään töitä.