Iso osa Itä-Afrikan valtioiden lainsäädännöstä periytyy siirtomaa-ajalta, niin myös monet sukupuoli- ja lisääntymisterveyttä koskevat lait. Vanhat lait ovat usein ristiriidassa ihmisoikeussopimusten kanssa.

Ugandalainen lääketieteellisen laboratoriokoulun opiskelija Sarah Namukisa, 25, erotettiin oppilaitoksestaan, kun pakollinen raskaustesti oli paljastanut hänen raskautensa. Namukisa onnistui kuitenkin kiinnittämään kansalaisjärjestöjen ja Ugandan tasavertaisuuskomission huomion tapaukseensa, ja komissio määräsi koulun perumaan erottamisen.

Raskauden vuoksi koulusta erottaminen on yleinen käytäntö Ugandassa ja muissa Itä-Afrikan maissa. Kansalaisaktivisti Labila Sumaya Musoke kertoo käytännön heijastavan syvään juurtunutta järjestelmällistä, institutionaalista syrjintää ja patriarkaalista nuorten naisten ruumiiden ja tulevaisuuden kontrollia. Kansainvälisten ja paikallisten ihmisoikeustoimijoiden mukaan käytännöt ovat laittomia ja yhteensopimattomia ihmisoikeusnormien kanssa.

Teiniraskaudet ovat Itä-Afrikassa yleisiä. Ugandan 15–19 -vuotiaista tytöistä 25 prosenttia on joko raskaana tai jo synnyttänyt, Tansaniassa prosentti on 22 ja Keniassa 18.

Koulusta erottamisen pelossa monet nuoret naiset turvautuvat laittomiin abortteihin.

Kiellettyjä terveyspalveluja

– Meillä on juridinen ympäristö, jossa on kriminalisoitu joitakin sukupuoli- ja lisääntymisterveyteen liittyviä palveluja. Useimmissa maissa siirtomaa-ajalta periytyviä lakeja ei ole muutettu, ja niinpä esimerkiksi abortti on yleisesti kielletty. Alaikäisillä ei myöskään ole laillista oikeutta yksin hakea lisääntymisterveyden palveluita tai tietoa niistä, lisääntymisoikeuksia puolustavan Center for Reproductive Rights -järjestön lainopillinen neuvonantaja Rosemary Kirui sanoo.

– Kuusitoista naista kuolee joka päivä julkisen terveydenhoidon puutteiden vuoksi. Moni kuolee vaarallisiin abortteihin. Meidän lakikirjojemme vanhentuneet koloniaaliset jäänteet estävät terveydenhoitajiamme tarjoamasta palveluja, jotka pelastaisivat henkiä, ugandalainen asianajaja Primer Kwagala sanoo.

Ugandan perustuslaissa säädetään, ettei raskautta saa keskeyttää kuin poikkeusolosuhteissa.

– Naiset eivät pysty tekemään omaa ruumistaan koskevia päätöksiä ja sanomaan, että he tarvitsevat abortin. Terveydenhoitajat joka tapauksessa kieltäytyisivät toimenpiteestä sanoen, etteivät halua joutua vankilaan, Kwagala selittää.

Ugandan terveysministeriö on julkaissut ohjeistuksen, jonka mukaan abortti on sallittu esimerkiksi raiskaus- ja insestitapauksissa. Kwagalan mukaan ohjeistus ei kuitenkaan ole siirtynyt käytännöksi.

Kaikille kuuluvia asioita

Malawilainen sukupuoli- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien asiantuntija tohtori Godfrey Kangaude sanoo, että joidenkin mielestä nämä asiat eivät kuulu kansalaisjärjestöille ja kansalaisyhteiskunnalle.

– Mutta nehän ovat juuri meitä lähimpänä. Sukupuoli- ja lisääntymisasiat ovat relevantteja jokaiselle, Kangaude toteaa.

– Sukupuoli- ja lisääntymisoikeudet ovat läheisissä tekemisissä rahoitukseen ja työelämään liittyvän oikeuskäytännön sekä ylipäänsä ihmisten hyvinvoinnin kanssa.

Kagaunde kiinnittää huomiota myös suojaikärajojen omituisuuksiin Malawissa ja muissa alueen valtioissa.

– Malawissa laki kieltää aikuisen ja lapsen välisen seksin. Mehän haluamme suojella lapsia, eikö niin? Mutta rajaus onkin niin jäykkä, ettei 18-vuotias poika saa harrastaa seksiä 17-vuotiaan tytön kanssa. Lain mukaan poika on täysi-ikäinen, kun taas tyttö on alaikäinen. Me haluamme suojella ihmisiä, mutta samalla pitäisi ottaa huomioon, että 17- ja 18-vuotiaat ovat keskenään tasavertaisia, Kagaunde sanoo.

Edistystä Ruandassa

Afrikan Unionin jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet naisten oikeuksia takaavan Maputon sopimuksen, jossa sallitaan raskauden keskeytys. Sopimuksessa puhutaan myös syrjinnän lopettamisesta ja naisten sukuelinten silpomisen kaltaisten haitallisten käytäntöjen kieltämisestä.

Kaikki valtiot eivät ole ratifioineet sopimusta ja jotkut vain varauksin. Toimeenpano on vaihdellut maasta toiseen paljonkin.

Ruandassa on onnistuttu kohentamaan merkittävästi varsinkin nuorison sukupuoli- ja lisääntymisterveyttä, sillä vuodesta 2009 lähtien maassa on uudistettu siirtomaa-ajan lainsäädäntöä. Perustuslakiin on lisätty oikeus terveyteen.

Tänä kesänä uusi laki soi Ruandan alaikäisille tytöille oikeuden saada sukupuoli- ja lisääntymisterveyden palveluita ilman vanhempien suostumusta. Ehkäisyvälineiden osto sallittiin viisitoistavuotiaille, aiemman kahdeksantoista vuoden ikärajan sijaan. Ehkäisyvälineiden myymisestä kieltäytyminen määriteltiin rikokseksi. Abortin saamiseen ei enää tarvita oikeuden päätöstä.