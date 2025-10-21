ILMOITUS ILMOITUS

Kaksi suomalaista kolmesta (66 %) ajattelee Petteri Orpon hallituksen onnistuneen tehtävissään heikosti, kertoo tiistaina julkaistu puoluebarometri. 30 prosenttia on pitää hallituksen toimintaa vähintään melko hyvänä.

Tyytyväisimpiä ovat perussuomalaisten kannattajat ja vasta sitten kokoomuslaiset. Perussuomalaisista 73 prosenttia katsoo hallituksen onnistuneen, kokoomuslaisista 63 prosenttia.

Hallituspuolue RKP:n kannattajista ainoastaan 21 prosentin mielestä hallitus on onnistunut tehtävissään hyvin.

Hallituksille keväästä 1995 annettujen myönteisten arvosanojen keskiarvo on 38 prosenttia. Siitä Orpon hallituksen tulos jää kahdeksan prosenttiyksikköä.

Oppositiosta vasemmistoliito ja SDP:n kannattajat antoivat hallitukselle vähintään melko huonon arvosanan lähes 100-prosenttisesti. Keskustalaisista hallitukselle riittää ymmärrystäkin, sillä vain 61 prosenttia pitää hallituksen työn jälkeä heikkona.

Hyvää arvosanaa ei saa oppositiokaan. 53 prosentin mielestä se on onnistunut vähintään melko heikosti tehtävissään esittää vaihtoehtoja hallituksen politiikalle.

Yli puolet vasemmistoliiton ja SDP:n kannattajista antoi oppositiolle kuitenkin hyvän arvosanan, mutta kokonaislukemaa painoi keskustalaisten ja etenkin vihreiden kannattajien tyytymättömyys. Vihreistä vain 36 prosentilla oli hyvä käsitys oppositiosta.

Perussuomalaisista vähiten myönteinen kuva



Suomalaiset suhtautuvat kaikkein myönteisimmin SDP:hen ja keskustaan. 52 prosentilla on niistä myönteinen yleiskuva. Vihreä liitto herättää positiivisia ajatuksia 43 prosentissa. 42 prosentilla on myönteinen käsitys kokoomuksesta, 40 prosentilla vasemmistoliitosta. Mielikuva vasemmistoliitosta parani viisi prosenttiyksikköä viime kevään kyselyyn verrattuna.

Perussuomalaiset herättää äänestäjissä vähiten myönteisiä ajatuksia. 29 prosentilla on siitä vähintään melko myönteinen yleiskäsitys.

Kaikkiin puolueisiin suhtaudutaan nyt myönteisemmin kuin viime keväänä. Eniten positiiviseen suuntaan on muuttunut mielikuva keskustasta. Se parani peräti 13 prosenttiyksikköä.

Ovatko asiat nykyisin paremmin kuin ennen? Kysymys jakoi suomalaiset kahteen yhtä suureen leiriin. Kyllä ja ei -vastaajia oli 40 prosenttia, 20 prosenttia ei osannut sanoa.

Tutkimusyhtiö Verian toteutti kyselyn 30.9.– 6.10. Forum-vastaajapaneelissa. Haastattelujen kokonaismäärä oli 1 263. Tutkimustulosten virhemarginaali on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.