Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela on huolissaan tavasta, jolla hyvinvointialueet kohtelevat hoitajia.
Helsingin Sanomat uutisoi sunnuntaina hyvinvointialueiden yhteistoimintaneuvotteluista, joissa tavoitellaan yhteensä 2 000 – 3 000 työntekijän vähentämistä.
Koskela yhdistää tämän siihen, että pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtama oikeistohallitus tähtää yksityisten terveysfirmojen markkinoiden kasvattamiseen julkisen terveydenhuollon kustannuksella.
”Hallitus teki asiasta itselleen arovaltakysymyksen, mikä johtaa nyt turhiin irtisanomisiin ympäri Suomea.”
– Hoitajien ja muiden sote-ammattilaisten irtisanomisten taustalla on oikeistohallituksen ideologinen tavoite heikentää julkista terveydenhuoltoa ja kasvattaa sitä kautta yksityisiä terveysmarkkinoita, Koskela toteaa tiedotteessaan maanantaina.
– Samalla, kun ensi vuoden budjetissa sote-määrärahoja jälleen kerran leikataan, hallitus jatkaa avokätistä rahanjakamista terveysfirmoille Kela-korvauksien muodossa.
Jatkumoa hoitotakuun romuttamiselle
Koskela muistuttaa siitä, että muun muassa Lääkäriliitto varoittaa hoitohenkilöstön irtisanomisten vaikuttavan potilaiden hoitoon ja jonojen pidentymiseen.
Koskelan mukaan hoitajien irtisanomiset ovat jatkumoa Orpon hallituksen sote-politiikalle, johon on kuulunut esimerkiksi perusterveydenhuollon hoitotakuun pidentäminen kahdesta viikosta kolmeen kuukauteen.
– Hoitotakuun romuttaminen on jo tänä vuonna pidentänyt hoitojonoja, eikä kehitys käänny ainakaan pakottamalla alueet yhä uusiin yt-neuvotteluihin ja irtisanomisiin. Jo ennestään surkean työllisyystilanteen keskellä on käsittämätöntä, että hallitus haluaa lisää hoitajia kortistoon, vaikka työvoiman tarve alalla tulee tulevaisuudessa vain kasvamaan, Koskela sanoo.
Turhia irtisanomisia
Koskelan mukaan Orpon hallitus on epäonnistunut sote-rahoitusjärjestelmän uudistamisessa, ja pantannut arvovaltasyistä esitystä alijäämien kattamisvelvoitteen keventämisestä. Näillä näkymin esitys on tulossa voimaan vasta ensi vuoden aikana.
– Olemme yli kahden vuoden ajan toistaneet, että hyvinvointialueet eivät tule onnistumaan alijäämien kattamisessa nykyisen lain edellyttämässä aikataulussa, mutta oikeistohallitus suostui hyväksymään tämän tosiasian vasta hiljattain. Hallitus teki asiasta itselleen arovaltakysymyksen, mikä johtaa nyt turhiin irtisanomisiin ympäri Suomea, Koskela sanoo.