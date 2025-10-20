Vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho ei hyväksy heikennyksiä niin sanottujen paperittomien terveydenhuoltoon.

Yrttiaho jätti perjantaina eriävän mielipiteen perustuslakivaliokunnan lausuntoon hallituksen esityksestä, jolla rajoitetaan paperittomien terveydenhoitoa. Hallituksen ajamalla muutoksella perutaan viime vaalikaudella tehty uudistus, jolla paperittomille säädettiin oikeus kiireellisen hoidon lisäksi ei-kiireelliseen, mutta välttämättömään hoitoon.

Toisen eriävän mielipiteen jätti Vihreiden Fatim Diarra.

”Kyse on suomalaisen hyvinvointivaltion purkamisesta, johon nyt haettiin populistisesti hyväksyntää paperittomien terveyspalveluita koskevan esityksen varjolla.”

Ristiriidassa perustuslain kanssa

Perustuslakivaliokunnan mukaan perustuslaki mahdollistaa sen, että ihmisiä asetetaan erilaiseen asemaan sen perusteella, kuinka kiinteä yhteys heillä on Suomeen.

– Esitys on ristiriidassa perustuslain kanssa, minkä useat valiokunnan kuulemat asiantuntijatkin totesivat, Yrttiaho arvioi.

Hän muistuttaa siitä, että välttämättömän hoidon epääminen loukkaa sekä oikeutta ihmisarvoisen elämän kannalta välttämättömään huolenpitoon että oikeutta riittäviin terveyspalveluihin, jotka perustuslaki takaa.

Lisäksi esitys ja perustuslakivaliokunnan lausunto sivuuttavat ihmisoikeussopimukset ja niiden valvontaelinten Suomelle antamat huomautukset.

– Välttämättömän hoidon estäminen haavoittuvassa asemassa olevilta ihmisiltä ei ole oikeasuhtainen keino esityksen oleskelulupajärjestelmää koskevien tavoitteiden suhteen, hän sanoo.

– Lakiin ehdotettu poikkeamismahdollisuus hoidon saamiseksi taas on kohtuuttoman korkean kynnyksen takana.

Heikennyksiä ensin ulkomaalaisille

Yrttiaho muistuttaa siitä, että pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtama oikeistohallitus on tällä vaalikaudella toteuttanut lukuisia sosiaaliturvaa ja sosiaali- ja terveyspalveluita koskevia heikennyksiä, joita perustuslakivaliokunta on arvioinut sosiaalisten oikeuksien kannalta ja muuttanut aiempaa tulkintalinjaansa.

Yrttiaho näkeekin perustuslakivaliokunnan muuttuneella linjalla yhtä lakimuutosta laajemman vaikutuksen:

– Sosiaalisten oikeuksien heikennyksiä hivutetaan ensin ulkomaalaisille ja sitten samoja tulkintoja hyödyntäen romutetaan suomalaistenkin oikeuksia, hän varottaa.

Yrttiaho muistuttaa myös hallituksen ajamasta niin sanotusta velkajarrulaista, jonka eduskuntapuolueet vasemmistoliittoa lukuun ottamatta sopivat viime viikolla. Sillä on tarkoitus kiristää nykyistä leikkauspolitiikkaa tulevilla vaalikausilla.

– Kun sotilasmenoja nyt lisätään voimakkaasti ja samalla alennetaan suurituloisten ja suurten yhtiöiden verotusta, valtiontalouden alijäämä ja velkaantuminen kasvavat. Se tarkoittaa jatkossa niin suuria leikkauksia palveluihin ja etuuksiin, että myös sosiaali- ja terveydenhoidon nykyinen perustuslainsuoja tullaan murtamaan kaikilta suomalaisilta, Yrttiaho ennustaa.

– Tätä kokoomus jo pohjustaa perustuslakivaliokunnassa. Kyse on suomalaisen hyvinvointivaltion purkamisesta, johon nyt haettiin populistisesti hyväksyntää paperittomien terveyspalveluita koskevan esityksen varjolla.