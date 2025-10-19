Havannan kaduilla liehuvat sateenkaaren värit, kun LGBTIQ+-yhteisön jäsenet marssivat homo- ja transfobiaa vastaan. Tunnelma on juhlava, mutta tilastot kertovat toista tarinaa, sillä kolmanneksella kuubalaisista transnaisista on hiv, ja tartuntojen määrä ylittää reilusti koko Latinalaisen Amerikan keskiarvon.

Kuuban tilasto- ja tietovirasto Onei julkaisi elokuussa raportin, jossa selvitettiin seksitautien esiintyvyyttä avainväestöissä. Tulosten mukaan Havannan transnaisilla HIV-esiintyvyys on 54,9 prosenttia, joka on yli kaksinkertainen Latinalaisen Amerikan keskiarvoon verrattuna. Virusta kantavien miesten, jotka harrastavat seksiä miesten kanssa (MSM), osuus Havannassa oli 37,9 prosenttia.

Koko Kuuban tasolla tilanne on parempi: arvioidusta 5 500 transnaisesta 32 prosentilla on HIV, ja MSM-ryhmästä, johon kuuluu noin 173 000 henkilöä, 15,5 prosenttia on HIV-positiivisia.

Raportti osoittaa, että transnaisten riski saada HIV on 14 kertaa suurempi kuin muilla täysi-ikäisillä naisilla, kun taas miesten, jotka harrastavat seksiä miesten kanssa (MSM), riski on 28 kertaa suurempi kuin muiden täysi-ikäisten miesten.

Tutkimukseen haastateltiin poikkeuksellisen laaja joukko transnaisia ja MSM-miehiä Havannasta sekä Cienfuegosin ja Granman maakunnista. Kysely kartoitti sukupuolitautien esiintyvyyttä, seksuaalikäyttäytymistä, väkivaltaa, stigmaa, syrjintää ja terveyspalvelujen käyttöä.

Tutkimus paljasti myös, että monille transnaisille seksityö on keskeinen tulonlähde, sillä lähes joka viides ilmoitti sen pääasialliseksi toimeentulokseen, ja jopa puolet oli tehnyt sitä toisinaan viimeisen vuoden aikana. Kondomin käyttö oli kuitenkin usein epäsäännöllistä, sillä yli puolet käytti sitä vain satunnaisesti ja osa ei koskaan.

Ihmisoikeusaktivisti Yoelkis Torresin mukaan seksityö kasvattaa riskiä altistua sukupuolitaudeille ja HIV:lle. Myös suhtautuminen virukseen on muuttunut.

– HIV ei enää näyttäydy kuolemaan johtavana, vaan enemmänkin hoidettavana sairautena. Aiempi pelko on kadonnut, eikä asiaa aina enää koeta yhtä vakavaksi, Torres sanoo.

Ehkäisyvälineiden puute vaikeuttaa ennaltaehkäisyä

Kuuban valtiollinen terveydenhuolto tarjoaa maksuttomia ehkäisy- ja hoitopalveluja, mutta talouskriisi on heikentänyt niiden saatavuutta ja kondomeista on jatkuvaa pulaa. Apteekeista niitä ei löydy, ja kadulla hinta on korkea. Myös HIV-testaukset ovat vaikeutuneet.

– Kondomeja ei riitä koko väestön käyttöön. Ajatus siitä, että terveydenhuolto olisi täysin ilmaista ja että valtion tukemat hiv-ennaltaehkäisyohjelmat tavoittaisivat kaikki, on illuusio, Torres sanoo.

HIV:n ehkäisyssä on olennaista paitsi kondomin käyttö, myös PrEP-hoidon saatavuus. PrEP on ennaltaehkäisevä lääkitys, joka vähentää tartunnan riskiä yli 90 prosentilla. Kuubassa se otettiin käyttöön vuonna 2019, mutta saatavuus on edelleen rajallista.

Monet transnaiset ja MSM-ryhmän jäsenet eivät tunne PrEP:iä tai sen hyötyjä. Torres huomauttaa, että hoidon rajallinen saatavuus ja tiedon puute lisäävät yhteisöjen haavoittuvuutta. Yhdistyneiden kansakuntien hiv- ja aids-ohjelma UNAIDS:n arvion mukaan Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla yli kaksi miljoonaa ihmistä tarvitsisi PrEP:iä, mutta vuoden 2023 loppuun mennessä sen piirissä oli vain 180 000 henkilöä.

Tutkimus arvioi myös seksuaaliterveyteen liittyvän tiedon saannin heikoksi. Transnaiset joutuvat usein kohtaamaan syrjintää perhepiirissä, työpaikoilla ja koko yhteiskunnassa. He altistuvat tavallista useammin seksuaaliselle väkivallalle, taloudelliselle epävarmuudelle ja syrjäytymiselle, jotka kaikki lisäävät HIV-riskiä.

– Ehkäisyohjelmat eivät aina tavoita transyhteisöä, koska monet ovat erkaantuneet yhteiskunnan rakenteista. He kokevat, että mitä vähemmän he näkyvät, sitä vähemmän heitä syrjitään, Torres sanoo.