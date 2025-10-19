Paperittomien siirtolaisten ratsiat ja karkotukset Yhdysvalloissa on kasvattanut pelkoa myös Yhdysvaltojen salvadorilaisyhteisössä. Tästä noin kolmen miljoonaan henkilön joukosta sadat tuhannet ovat paperittomia. Siirtolaiset muodostavat tukipilarin kotimaansa taloudelle, sillä rahalähetyksiä virtaa vuosittain kotimaahan noin 7,6 miljardia euroa. Rahat mahdollistavat köyhille perheille välttämättömän toimeentulon, kuten ruuan, lasten koulunkäynnin ja perusterveydenhuollon kustannukset.

59-vuotias Marylandin Landoverissa asuva Alberto on elänyt 14 vuotta paperittomana Yhdysvalloissa. Karkotuksen pelossa hän on linnoittautunut kotiinsa, lopettanut ulkona käymisen, grillijuhlat ystävien kanssa, sekä illalliset ravintoloissa.

– Elän kuin poikkeustilassa. Työn lisäksi käyn vain supermarketissa ja pesulassa, hän sanoo.

Ratsiat latinoja vastaan

Yhdysvaltojen maahanmuutto- ja tullivalvontavirasto ICE:n viranomaiset pidättävät latinoja satunnaisesti heidän yhteisöissään. Valtaosalla pidätetyistä ei ole rikosrekisteriä.

– Pidätykset tapahtuvat mielivaltaisesti ilman tuomarin määräystä. Syyksi riittää ulkonäkö, ihonväri, vaatetus, työpaikka tai se, millä aksentilla ja millä kielellä ihminen puhuu, sanoo El Rescate -järjestön johtaja ja aktivisti Salvador Sanabria Los Angelesista.

Sanabrian mukaan pelko näkyy siirtolaisjärjestöjen kokoontumisissa, jotka keräävät vain kourallisen osallistujia, vaikka ennen paikalla oli satoja henkilöitä. Myös lasten poissaolot kouluista ovat lisääntyneet, kun vanhemmat eivät uskalla viedä lapsiaan kouluun pidätyksen pelossa.

Kotimaassa odottaa epävarma tulevaisuus

El Salvadorin hallitus ei ole varautunut siihen, että karkotettujen määrä kasvaisi merkittävästi. Palautetut siirtolaiset kohtaavat todellisuuden, jossa työllistymismahdollisuudet ovat heikot ja julkiset palvelut, kuten terveydenhuolto, on rajallista. Lisäksi karkotettuja leimaa epäilys siitä, että heidät on karkotettu Yhdysvalloista rikoksen vuoksi. Tämä vaikeuttaa työnsaantia entisestään.

Presidentti Nayib Bukele solmi maaliskuussa sopimuksen Trumpin hallinnon kanssa, jonka nojalla El Salvador otti vastaan 238 salvadorilaista ja venezuelalaista, joita Yhdysvallat syytti jengiyhteyksistä. Heidät karkotettiin hätäisesti ja ilman asianmukaista oikeuskäsittelyä. Karkotetut suljettiin Bukelen rakentamaan terrorisminvastaiseen megavankilaan, joka on tullut kuuluisaksi valtavasta kapasiteetistaan ja vankien karusta kohtelusta. Kansainvälisen kritiikin jälkeen karkotetut venezuelalaiset palautettiin heinäkuussa kotimaahansa Venezuelaan.

Amílcar Carrillo El Salvadorin siirtolaisinstituutista varoittaa, että karkotus uhkaa nyt jopa 200 000 salvadorilaista, joiden turvapaikka- ja pakolaishakemukset on hylätty.

– Kun nämä henkilöt löydetään, heidät karkotetaan välittömästi El Salvadoriin. Osa voi onnistua pysyttelemään piilossa, mutta on selvää, että karkotettujen määrä tulee kasvamaan, Carrillo sanoo.

Jos Alberto karkotetaan, hän aikoo etsiä töitä puhelinkeskuksesta englannin taitonsa ansiosta. El Salvadoriin jääminen ei kuitenkaan ole hänen suunnitelmissaan.

– En usko, että jään kotimaahani pitkäksi aikaa, vaan lähden Puerto Ricoon, Kolumbiaan tai Venezuelaan, hän sanoo.