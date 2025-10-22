ILMOITUS ILMOITUS

Petteri Orpon hallitus jatkaa ennätysten rikkomista. EU:n tilastoviranomainen Eurostat kertoi tiistaina, että Suomen julkisen sektorin velkasuhde oli huhti–kesäkuussa 7,8 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Suomen velka kasvoi keväällä enemmän kuin yhdenkään toisen EU-maan.

Suomen julkisen sektorin velka oli toisella vuosineljänneksellä 88,4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Viime vuonna vastaavaan aikaan velkasuhde oli 80,6 prosenttia.

Parjatuista Etelä-Euroopan maista vain Italian velka kasvoi. Espanjassa, Portugalissa ja Kreikassa velkasuhde aleni.

Vasemmistoliiton meppi Li Andersson pitää tuoretta tietoa selkeimpänä näyttönä ikinä talouskuripolitiikan epäonnistumisesta.

”Orpo ja Purra ovat leikkaamalla kasvattaneet työttömyyttä ja velkaantumista. Orpo ja Purra ovat epäonnistuneet täydellisesti omien talouspoliittisten tavoitteiden toteuttamisessa”, Andersson kommentoi Facebookissa.

Nykyinen hallitus pitää edellistä Sanna Marinin hallitusta syytettyjen penkillä velkaantumisesta vielä nytkin, kun se on itse ollut vallassa yli puolet vaalikautta. Li Andersson toimi sen opetusministerinä.

Andersson vertaa Marinin hallituksen ottaneen velkaa talouden elvyttämiseen koronakriisin yhteydessä. Samoin tekivät kaikki muutkin maat niin Euroopassa kuin globaalisti. Suomen elvytystoimet olivat hänen mukaansa kansainvälisesti verrattuna maltillisia.

Kokoomus olisi halunnut ottaa velkaa vielä enemmän yritysten tukemiseksi, Andersson kertaa viiden vuoden takaisia tapahtumia.

Li Anderssonin mukaan Marinin hallitus teki pysyviä menonlisäyksiä noin kahden miljardin edestä, ja pysyviä säästöjä yli 300 miljoonaa.

”Suhdannepolitiikka oli silloin onnistunutta – vuoden 2020 shokin jälkeen velkasuhde aleni sekä vuonna 2021 että 2022. Kaiken tämän lisäksi Marinin hallituskauden lopussa työllisyys oli parhaimmalla tasolla kolmeen vuosikymmeneen. Nämä ovat tosiasioita, jotka ihmisiltä usein unohtuvat.”

Velkajarru vahvistaa talouskuria



Vaalien jälkeen ”Orpo ja Purra saapuivat henkselit paukkuen ilmoittamaan, että he aikovat laittaa talouden kuntoon”.

”Sen he tekivät leikkaamalla rajusti sosiaaliturvasta kaikilta pienituloisilta suomalaisilta sekä arvonlisäveron shokkikorotuksella, joka leikkasi suoraan siivun kotimaisesta kulutuskysynnässä. Ja nyt seuraukset todella näkyvät: Suomessa on EU:n toiseksi korkein työttömyys – olemme pian menossa Espanjan ohi tälle kyseenalaiselle ykkössijalle”, Andersson kirjoittaa toisesta ennätyksestä.

Täydellisen käsittämättömänä Andersson pitää sitä, ”miksi koko muu puoluekenttä Suomessa halusi antaa heille palkinnoksi velkajarrun, joka vahvistaa talouskuripolitiikan asemaa tuomalla sen myös kiinteäksi osaksi suomalaisen talouspolitiikan rakenteita”.

Velkajarrulla ei korjata julkistalouden tasapainoa tai velkaantumista, vaan tuhotaan suomalainen hyvinvointivaltio lopullisesti, vasemmistomeppi katsoo.