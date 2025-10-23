Hallitus antaa tänään eduskunnalle esityksen työntekijöiden irtisanomissuojan heikentämisestä. Työministeri Matias Marttinen esittelee esityksen iltapäivällä.
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela pitää niin sanottua potkulakia tarpeettomana hyökkäyksenä työntekijöitä vastaan.
– Oikeistohallituksen potkulaki on jälleen yksi epäluottamuksen osoitus suomalaisille työntekijöille. Koko lakihankkeen lähtöajatus on se, että työntekijöiden asema on Suomessa liian turvattu, ja siksi sitä pitää pala palalta murentaa. Luottamuksen sijasta hallitus rakentaa työmarkkinoille vastakkainasettelua, Koskela sanoo.
Koskelan mukaan puhe irtisanomissuojan heikentämisestä työllisyystoimena on harhaanjohtavaa. Hallituksen esityksen mukaan irtisanomissuojan heikentämisen työllisyysvaikutusta ei olemassa olevan tutkimustiedon perusteella voida luotettavasti arvioida, koska tutkimusnäyttö ei ole selvää.
– Irtisanomissuojan heikentäminen ei lisää työllisyyttä vaan ainoastaan heikentää työntekijöiden asemaa. Tämä pätee käytännössä kaikkiin muihinkin oikeistohallituksen tekemiin työlainsäädännön uudistuksiin, sillä niille on arvioitu korkeintaan vähäisiä tai olemattomia työllisyysvaikutuksia, Koskela sanoo.