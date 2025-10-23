ILMOITUS ILMOITUS

Ensimmäisen kauden kansanedustaja Teemu Keskisarja ei juuri jättänyt jälkiä itsestään vaalikauden ensimmäisellä puoliskolla. Hän herätti huomiota ainoastaan eduskuntaan sopimattomalla renttumaisella pukeutumisellaan sekä joillakin provosoivilla puheenvuoroilla.

Puheita Keskisarja on sinänsä pitänyt pitkin vaalikautta.

Keväällä perussuomalaisten kannatus romahti. Keskisarja ilmoittautui yllättäen kisaan puolueen ensimmäisen varapuheenjohtajan paikasta ja voitti yhtä yllättäen puoluejohdon suosikin sisäministeri Mari Rantasen.

Keskisarja hakeutui puoluejohtoon ”soraäänenä”. Puoluekokouksessa hän vaati puoluetta lopettamaan nöyristelyn ja haukkui hallituksen rasismikoulutuksen.

Räyhäkkäät puheet käänsivät perussuomalaisten kannatuksen nousuun. Ylen uusimmassa gallupissa se oli noussut alkukesän runsaasta 10 prosentista 14,9:ään.

Käännekohta oli Ylen A-studio elokuun viimeisellä viikolla. Perussuomalaisten kanavillaan etukäteen mainostamassa ohjelmassa Keskisarja kutsui Suomeen tulevia maahanmuuttajia ”heikkolaatuisiksi” ja väestönvaihtoteoriaa tosiasiaksi.

– Siivot, suomalaiset pidot muuttuvat kehitysmaalaiseksi, sikalaksi ja verilöylyksi. Siksi väestönvaihto sapettaa minua ja perussuomalaisia, Keskisarja sanoi.

Tämän jälkeen hallituksen kaksipäiväisestä budjettiriihestä ensimmäinen käytettiin kokonaan rasismista keskustelemiseen ja pelisääntöjen uusimiseen. Hallituksen ensimmäisen kesän rasismitiedonanto – jota perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on sittemmin katunut – nostettiin hallitusohjelman tasoiseksi asiakirjaksi. Hallituspuolueiden pitäisi jatkossa rangaista omia edustajiaan, jos nämä vielä käyttävät rasistisia puheenvuoroja.

Aiheuttamansa kohun jälkeen Keskisarja katosi kuvasta. Syksyllä on puhunut eduskunnassa kolme kertaa. Niissä hän on puhunut jälleen väestönvaihdosta ja haukkunut Palestiinan tukijat.

Kirjoittelee historiajuttuja valiokunnissa



Syy Keskisarjan matalalla profiilille selvisi eilen: ei kiinnosta.

– Täällä on aika vähän mitään hyödyllistä tekemistä, Keskisarja kertoi eduskuntatyöstä eduskunnassa työharjoittelussa olleelle koululaiselle tämän kuvaamalla videolla.

Videosta kertoi Iltalehti.

Keskustan kansanedustaja Vesa Kallio oli ladannut videon Facebook-sivulleen, mutta poistanut sen myöhemmin.

Perussuomalaisten ensimmäinen varapuheenjohtaja kuvasi työpäiväänsä eduskunnassa enimmäkseen tyhjäkäynniksi.

– Tänään jos mä tulin taloon yhdeksältä ja lähden neljältä, niin siitä ajasta mä oon ehkä pari tuntia kuntosalilla, yhden tunnin kävelyllä hautausmaalla, ja senkin ajan, mitä mä istun valiokunnissa ja täysistunnossa, niin kirjoittelen jotakin historiajuttua, joka ei liity eduskuntaan.

Keskisarja on Suuren valiokunnan ja Perustuslakivaliokunnan varsinainen jäsen, ja varajäsenenä Tarkastus- ja Sivistysvaliokunnassa, minkä lisäksi hän on Ylen hallintoneuvoston jäsen.

Eduskunta on aika vähätöinen paikka verrattuna ulkomaailman oikeisiin töihin, Keskisarja kertoi koululaiselle.

Ensimmäisen kauden kansanedustajan palkkio on 7 637 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi Keskisarja saa kulukorvausta 986,81 euroa.