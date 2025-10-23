Entistä useampi suomalainen arvioi henkilökohtaiset voimavaransa heikoiksi, kertoo E2 Tutkimus tiedotteessaan. Puolet on huolissaan työttömyydestä, vain alle viidennes investoinneista Suomeen.

Lähes kolme neljästä on sitä mieltä, että liike-elämän johdolta tarvitaan rohkeampaa otetta, jotta talous saadaan nousuun. Valtaosa suomalaisista vastustaa ajatusta hyvinvointiyhteiskunnan hylkäämisestä, mutta miehistä neljännes hyväksyy, että osa väestöstä tippuu kyydistä, kun valtiontaloutta laitetaan kuntoon.

Tulokset ilmenevät E2 Tutkimuksen ”Miten meillä menee? Katsaus suomalaisten mielenmaisemaan 2025” -julkaisusta, joka perustuu Manner-Suomen kattavaan kyselyaineistoon.

”Suomalaisten henkilökohtaiset voimavarat ovat aiempaa heikommat.”

Voimavarat vähentyneet nopeasti

Vuosi sitten voimavaransa heikoksi arvioivia oli 17 prosenttia, nyt heitä on 29 prosenttia. Samaan aikaan voimavaransa hyviksi arvioivien osuus on laskenut selvästi: 74 prosentista 61 prosenttiin.

Heikoksi voimavaransa arvioivia on erityisesti perussuomalaisten (37 prosenttia) ja vasemmistoliiton (35 prosenttia) kannattajissa sekä niiden joukossa, jotka arvioivat toimeentulonsa heikoksi.

– Katsaus kertoo, että suomalaisten henkilökohtaiset voimavarat ovat aiempaa heikommat. Tilanne ei ole toivottava. Sillä on heijastuksia paitsi työelämään myös siihen, millaisia valintoja suomalaiset tekevät elämässään ja millaisia riskejä he ottavat, arvioi tutkimuspäällikkö Ville Pitkänen E2 Tutkimuksesta.

Terveyden- ja vanhustenhoito huolettavat

Suomalaisten kärkihuolia on terveydenhoidon (65 prosenttia) ja vanhustenhoidon (57 prosenttia) tilanne.

Huoli työttömyydestä on noussut selvästi. Vuosi sitten asiasta oli huolissaan kolmannes suomalaista, nyt noin puolet. Vain 18 prosenttia on huolissaan liian vähäisistä investoinneista Suomeen.

Sen sijaan suomalaisilla on odotuksia liike-elämän johtohenkilöitä kohtaan. Lähes kolme neljästä on sitä mieltä, että liike-elämän johdolta tarvitaan rohkeampaa otetta, jotta Suomen talous saadaan nousuun.

Miehistä neljännes hyväksyy, että osa väestöstä tippuu kyydistä – puolueiden kannattajien välillä on isoja näkemyseroja

Hyvinvointiyhteiskunnalla laaja tuki

Jopa 82 prosentin mielestä Suomen ei pidä hylätä pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa.

Vajaa viidennes suomalaisista pitää silti hyväksyttävänä, että osa väestöstä tippuu kyydistä, kun valtiontaloutta laitetaan kuntoon. Naisista näin ajattelee joka kymmenes, miehistä noin neljännes.

Puoluekannan mukaiset erot ovat suuria: perussuomalaisten kannattajista puolet pitää täysin tai jokseenkin hyväksyttävänä sitä, että osa tippuu kyydistä. Kokoomuksen kannattajista näin ajattelee noin kolmannes. SDP:n, keskustan, vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajien osuudet ovat noin kymmenen prosentin luokkaa.

Yhteiskunnan kykyyn selättää vaikeudet luottaa yhä enemmistö suomalaisista. Heidän osuutensa on kuitenkin laskussa. Vuonna 2023 tähän uskoi 70 prosenttia, viime vuonna 60 ja nyt 57 prosenttia suomalaisista.