Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vaatii hallitusta perumaan vanhuspalveluihin kohdistettavat 50 miljoonan euron leikkaukset, joita eduskunta käsittelee parhaillaan.

THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan vain noin puolet kotihoidon iäkkäistä asiakkaista saa tarpeeksi hoitoa. Osa kokoomuksen kansanedustajista jätti eilen maanantaina kirjallisen kysymyksen asiasta sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juusolle.

– Kotihoidon kriisistä on puhuttu pitkään ja on selvää, että nykyinen henkilöstömäärä ei riitä vastaamaan ikäihmisten tarpeisiin. Tässä tilanteessa oikeistohallitus päättää kuitenkin leikata kotihoidosta ja vähentää hoitohenkilöstön määrää arviolta 200 henkilöllä. On tekopyhyyden huippu, että samaan aikaan kokoomusedustajat esittävät olevansa huolissaan tilanteesta, Koskela sanoo.

THL:n tutkimuksen mukaan vain 39 prosenttia ikäihmisistä kokee, että hoitajat käyttävät heidän luonaan riittävästi aikaa. Hallituksen esityksen tarkoituksena on korvata kotihoidon käyntejä etäkäynneillä, minkä myötä henkilöstöä voitaisiin vähentää noin prosentilla eli 200 henkilöllä. Säästyvät rahat on tarkoitus leikata hyvinvointialueilta.

– Ministeri Juuson surullisen kuuluisan lausunnon mukaan ikäihminen voi arvostaa sitä, ettei hänen luonaan juokse neljä kertaa päivässä hoitaja tekemässä jotain. Tämän analyysin pohjalta on nyt valmisteltu laki, joka rapauttaa entisestään palvelutasoa kotihoidossa, Koskela sanoo.

Koskelan mukaan kotihoidon järjestämiselle tarvitaan tiukemmat kriteerit, minkä lisäksi on keskeistä huolehtia henkilöstön riittävyydestä ja alan työoloista. Hän katsoo, että väestön ikääntymisen myötä vanhuspalveluihin tarvitaan väistämättä lisää henkilöstöä ja alalta eläköityy myös paljon ihmisiä.

– On äärimmäisen lyhytnäköistä, että tuhansia hoitajia ja muita sote-ammattilaisia on ajettu kortistoon ja mahdollisesti kokonaan pois alalta. Hyvin pian olemme tilanteessa, jossa henkilöstöä pitäisi löytää lisää ja mikäli tässä ei onnistuta, ei Suomessa pystytä turvaamaan ihmisarvoista vanhuutta kaikille.