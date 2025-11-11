Pohjois-Kivun pääkaupungissa Gomassa nuoret haluavat palauttaa pakolaisleirien jalkoihin jääneet metsät.

Luonnonsuojelun ja yhteisöllisyyden edistämiseksi toimivan Youth Circle for Nature Conservation and Community Development -nuorisojärjestön jäsenet istuttavat uutta puustoa taimi kerrallaan.

Suurin osa alueista, joille puita nyt istutetaan, oli metsää vielä 2021. Kun aseryhmien taistelut ajoivat ihmiset kodeistaan ja maansisäisten pakolaisten aalto vyöryi Pohjois-Kivun pääkaupunkiin, metsistä tehtiin rakennuksia ja polttopuuta.

– Meille puiden istuttaminen on käytännönläheinen tapa taistella ilmaston lämpenemistä ja maaperän köyhtymistä vastaan sekä palauttaa luonnon monimuotoisuutta, sanoo järjestön ohjelmajohtaja Gloire Mbusa.

Hän kertoo nuorten istuttaneen puita 13 hehtaarin alalle Kanyaruchinyassa, Goman pohjoispuolella.

Luonto häviää taisteluissa aina

Luonnonsuojelijat kutsuvat Kongon poliittisen ja turvallisuuskriisin seurauksia ympäristökatastrofiksi ja vaativat toimia tilanteen korjaamiseksi.

– Olemme pahoillamme siitä, että kriisin puhjettua suojellutkin alueet, puistot mukaan lukien, on tuhottu. Konfliktiin sekaantuneiden osapuolten pitäisi tietää, että ne kuuluvat sodan ulkopuolelle, sanoo ympäristöaktivisti Olivier Ndoole Bahemuke.

Hän viittaa erityisesti yhteen Afrikan vanhimmista kansallispuistoista, Virungaan. Senkään säilyminen ei ole varmaa.

Ympäristönhallinnoinnista ja suojelusta vastaava valtion virasto Institut Congolais pour la Conservation de la Nature on raportoinut, että puistoa uhkaavat aseelliset ryhmät, ympäristön turmeleminen ja hiilenpoltto.

Youth Circle for Nature Conservation and Community Development -järjestö pyrkii elvyttämään haurasta luontoa puita istuttamalla.

– Harkitsemme myös muita kohteita, kuten peruskoulujen pihoja ja muita paikkoja, joihin maansisäisiä pakolaisia majoitettiin, Gloire Mbusa kertoo.

Gomalainen ympäristöaktivisti John Tsongo kannustaa järjestöä toimissa, joiden hän uskoo saavan kaupungin ympäristön vihertämään.

– Goman ympäristössä oli yli kymmenen leiriä pakolaisille, eikä leireillä vihertänyt mikään. Se, että alamme istuttaa puita on todella merkittävää. Puilla on tärkeä rooli paikalliselle ilmastolle ja sitä pitäisi jatkaa aina Goman kaupungin sydämeen saakka, Tsongo sanoo.

Hän ehdottaa, että viranomaiset ja muut asianosaiset lisäisivät kansalaisten tietoisuutta ja toimintaa niin, että jokainen istuttaisi ainakin yhden puun Gomaan.

– Voisimme esimerkiksi kehottaa ihmisiä istuttamaan puita Goman pääteiden varsille ja kaikille tonteille. Sitten voisimme auttaa heitä seuraaman puiden kuntoa ja varmistamaan, että ne selviävät. Vastaavia hankkeita on kyllä jo ollut, mutta huonolla menestyksellä, hän kuitenkin varoittaa.

Kongon demokraattinen tasavalta on yksi maailman metsäisimmistä maista. Puiden kaataminen sekä suuressa että pienessä mittakaavassa uhkaa metsiä ja vaarantaa maan maineen ilmastonmuutoksen ratkaisijamaana, jollaiseksi maan viranomaiset sitä väittävät.