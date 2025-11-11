ILMOITUS ILMOITUS

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen katsoo kokoomuksen ajavan kaksilla rattailla vanhusten kotihoidon kriisin keskellä. Kotihoidon puutteita esiin tuoneen THL:n tutkimuksen myötä kokoomusedustajat tekivät asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle samalla kun sosiaali- ja terveysvaliokunnassa käsitellään uutta leikkausesitystä vanhuspalveluihin.

– Samaan aikaan kun sosiaali- ja terveysvaliokunnassa kokoomusedustajat puolustavat 200 henkilön vähentämistä kotihoidosta ja 50 miljoonan euron leikkauksia vanhuspalveluihin, heillä on pokkaa vaatia julkisuudessa laadukkaampaa kotihoitoa. Olennainen kysymys kuitenkin unohtui: perutaanko nyt leikkaukset, Pekonen sanoo.

Vain noin puolet iäkkäistä asiakkaista kokee saavansa riittävästi kotihoitoa. Suunnitellut palvelutunnit toteutuvat vain puolessa kotihoidon yksiköitä, THL kertoi maanantaina.

Pekonen arvioi kotihoidon tilanteen heikkenevän nopeasti hyvinvointialueiden heikon taloustilanteen ja hallituksen tekemien määrärahaleikkauksien vuoksi.

– Kotihoidon kriisiytyminen on ollut pitkä kehityskulku, kun laitospaikkoja on ajettu alas ja kotihoidon piirissä on yhä huonokuntoisempia asiakkaita. Nyt tilanne on kuitenkin kärjistymässä kun hyvinvointialueet ovat talousahdingossa ja hoitoon pääsyn kriteereitä kiristetään. Päälle hallitus vielä leikkaa vanhuspalveluiden rahoitusta jälleen kerran.

Pekonen pitää käsittämättömänä sitä, että vanhuspalveluista on päädytty tällä hallituskaudella irtisanomaan hoitohenkilöstöä, vaikka väestön ikääntymisen ja eläköitymisen myötä työvoimaa tarvitaan tulevaisuudessa lisää.

– Teknologian hyödyntäminen on huono veruke hoitajien irtisanomisille, sillä vaikka kaikki mahdollinen teknologia hyödynnettäisiin täysimääräisesti, ei nykyisellä henkilöstöllä kyetä enää turvaamaan ikäihmisten tarvitsemia palveluita, Pekonen sanoo.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kutsui aiemmin tiistainakokoomuslaisten kyselyä tekopyhyyden huipuksi.