ILMOITUS ILMOITUS

Eduskunta käsittelee tiistaina iltapäivällä hallituksen esitystä vesihuoltolain muuttamisesta.

Lakiin lisätään säännös, jonka mukaan kunta ei saa myydä vesihuoltoon kohdistuvaa omistustaan, eikä kunnan omistuksessa tai määräysvallassa oleva vesihuoltolaitos saa myydä vesihuolto-omaisuuttaan. Kunnalle säädetään lisäksi etuosto-oikeus nykyisin yksityisessä omistuksessa olevien vesihuoltolaitosten ja niiden vesihuolto-omaisuuden kaupoissa. Jatkossa saa perustaa vain kunnan omistuksessa olevia vesihuoltolaitoksia tai asiakasomisteisia vesihuolto-osuuskuntia.

Vesihuollon yksityistämisen kielto on totetumassa. Kansanedustaja Veronika Honkasalon mukaan kiitos siitä kuuluu kansalaisaloitteen tehneille vasemmistoaktiiveille sekä kymmenille tuhansille kansalaisille, jotka allekirjoittivat Vesi on meidän -kansalaisaloitteen.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö etenee eduskunnan täysistuntoon juuri sellaisena kuin kansalaisaloitteen tekijät tarkoittivat.

– Tämä on valtavan tärkeä voitto demokratialle, kansalaisaloitteen tekijöille ja kaikille, jotka puolustavat perustarpeita yhteisenä omaisuutena. Sähköverkkojen ja Caruna-kauppojen myötä tehtyä virhettä ei saa enää koskaan toistaa, Honkasalo sanoo.

Hallitus taipui kerrankin



Laki on menossa läpi ilman porsaanreikiä, sillä kunta ei voi enää myydä vesilaitostensa omistusta edes osittain. Alun perin hallituksen lakiluonnoksessa olisi sallittu vesilaitosten osittainen yksityistäminen jopa 49,9 prosenttiin saakka.

Lausuntokierroksen ja laajan julkisen paineen myötä pykälä muutettiin: jatkossa vesihuolto pysyy kokonaan julkisessa tai asiakasomisteisessa omistuksessa.

– Kun nostimme ongelman esiin eduskunnassa, meille sanottiin, ettemme ymmärrä asiaa. Hallitus kuitenkin ymmärsi lopulta itse korjata esityksen kansalaisaloitteen hengen ja tarkoituksen mukaiseksi.

– Valitettavasti tämä ei ole ainut kerta, kun hallitus on suhtautunut väheksyvästi ja ylimielisesti saamaansa kritiikkiin. Tällä kertaa hallitus kuitenkin ymmärsi korjata virheensä, Honkasalo sanoo.

Vesi on meidän –kansalaisaloite keräsi lähes 90 000 allekirjoitusta talvella 2020.

Kansalaisaloitteen vastuuhenkilöt Olli Kohonen (Oulu), Joona Mielonen (Kotka), Vesa Plath (Jyväskylä), Hilkka Haaga (Oulu), Heidi Hietalahti (Oulu) ja Jouni Jussinniemi (Pyhäjärvi) ovat kaikki vasemmistoliiton aktiiveja.

Aloitteen menestystä vauhdittivat todennäköisesti pieleen menneet sähköverkkojen Caruna-kaupat. Ne osoittivat aloitteen tekijöiden mukaan sen, että luonnollisten monopolien yksityistäminen on sulaa hulluutta. Esimerkiksi sähköverkkojen tai vesihuollon yksityistäminen on kuin antaisi luvan painaa rahaa yksityiselle kaupalliselle toimijalle, vastuuhenkilöt painottivat.