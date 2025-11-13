ILMOITUS ILMOITUS

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen vertasi eduskunnan kyselytunnilla torstaina oikeistohallituksen antavan jättimäisen veronalennuksen kaikkein rikkaimmille ja suuryrityksille, ja leikkaavan samaan aikaan köyhimpien suomalaisten viimesijaisesta turvasta, toimeentulotuesta.

Leikkaus ensi vuoden budjettiesityksessä on 70 miljoonaa euroa.

– Kyse on köyhistä lapsiperheistä ja usein myös työkyvyttömistä ja pitkäaikaissairaista. Me olemme saaneet vasemmistoliiton eduskuntaryhmässä valtavan määrän viestejä pienituloisilta kansalaisilta, jotka pelkäävät toimeentulonsa puolesta, Pekonen kertoi, ja luki ministereille niistä yhden:

”Tällä hetkellä olen työkyvyttömyyseläkkeellä ja avopuolisoni saa vain toimeentulotukea. Joudumme vammaisina ja sairaina kestämään muun muassa lääkäri-, lääke- ja matkakuluja, joiden takia elämme jo nyt niin tiukoilla, ettei esimerkiksi ruokaan ole usein varaa.”

– Arvoisa pääministeri, te puhutte paljon toivosta. Löytyykö teiltä lainkaan empatiaa näille ihmisille? Onko todella niin, että tämä 70 miljoonan euron leikkaus on välttämätön, kun samalla miljonääreille kuitenkin rahaa riittää? Pekonen kysyi.

Pekoselle vastannut sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoi hallituksen pitävän kiinni hyvinvointivaltiosta, mutta julkiseen talouteen on pakko tehdä säästöjä.

Ministerin mukaan toimeentulotuen kokonaisuudistuksen säästötavoite on 70 miljoonaa euroa, mutta tavoitteena on sen lisäksi vähentää nuorten syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta.

Lisäksi tavoite on painottaa ensisijaisia etuuksia ja niiden hakemista ja kannusteita ja mahdollisuuksia siihen, että erityisesti nuorten pitkäaikaista toimeentulotukiriippuvuutta voidaan vähentää.

Kokoomus syytti oppositiota jälleen synkistelystä.