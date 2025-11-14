Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski esittää, että veteraanien kuntoutusoikeus tulisi laajentaa koskemaan myös sota-aikana työvelvollisina palvelleita.

– Sodan aikana työvelvollisina toimineet miehet ja naiset tekivät korvaamattoman arvokasta työtä maanpuolustuksen ja väestön toimeentulon turvaamiseksi. On kohtuullista, että heille turvataan samat oikeudet kuntoutukseen ja ihmisarvoiseen vanhuuteen kuin rintamalla palvelleille, Lohikoski sanoo.

Lohikoski muistuttaa hallitukselle esittämässään kirjallisessa kysymyksessä, että työvelvollisuuslaki säädettiin kesäkuussa 1939, ja sen nojalla kymmeniä tuhansia suomalaisia määrättiin tekemään maanpuolustukselle välttämätöntä työtä, esimerkiksi linnoitustöitä Talvisodan aikana.

Tällä hetkellä sota-aikana työvelvollisina olleilla ei ole oikeutta veteraanien kuntoutukseen, eikä Kelan nykyinen kuntoutustarjonta vastaa heidän tarpeisiinsa. Lohikosken mukaan kuntoutusoikeuden laajentamisen kustannukset olisivat maltillisia ja lyhytaikaisia, sillä elossa olevien veteraanien määrä vähenee nopeasti ja työvelvollisten joukko on iäkäs.

– Nyt on viimeinen hetki tunnustaa työvelvollisten panos ja huolehtia heidän hyvinvoinnistaan. Kyse on historiallisesta oikeudenmukaisuudesta, Lohikoski painottaa.