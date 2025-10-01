ILMOITUS ILMOITUS

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen mukaan hallituksen piiristä tulevat lausunnot Suomen talouden tilanteesta käyvät yhä eriskummallisemmiksi. Kurvinen kiinnittää huomiota etenkin jättityöttömyyteen.

Hän kertaa, että ensin pääministeri Petteri Orpo sanoi, että työllisyys on alkanut parantua ja talous kasvaa. Sitten edellinen työministeri Arto Satonen ilmoitti, että kokoomuksen vaalilupaus ja hallitusohjelmaan kirjattu 100 000 uutta työpaikkaa ei ollutkaan lupaus.

Keskiviikkona valtiovarainministeriön finanssineuvos Jukka Mattila sanoo Helsingin Sanomissatyöttömyysetuuksia saavien määrään vedoten, että ”Suomessa ei oikeasti ole työttömyyskriisiä” ja että etenkin pitkäaikaistyöttömyyden paheneminen on vain tilastoharhaa.

Kurvinen pitää ymmärrettävänä, että lamaan ja suurtyöttömyyteen ajautuneen Suomen valtaapitäviä alkaa kuumottaa, kun vaalit lähestyvät.

– Sysimusta tilanne ei kuitenkaan muuksi muutu, vaikka pääministeri Orpo päällään seisoisi.

Kurvinen lataa pöytään järkyttäviä lukuja:

– Ohittamaton tosiasia on, että Suomeen on kokoomusjohtoisen hallituksen aikana tullut noin 82 000 työtöntä lisää. Se tarkoittaa keskimäärin sataa työtöntä päivässä lisää.

– Ohittamaton tosiasia on, että työttömyysasteen trendi on ylittänyt jo kymmenen prosentin rajan, mikä on korkein lukema Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa yli 25 vuoteen.

– Ohittamaton tosiasia on, että työttömiä työnhakijoita on 311 100, mikä on 31 500 enemmän kuin vuotta aiemmin.

– Nuoria, alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita on 36 800, mikä on 5 200 enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä on 129 200, mikä on 32 300 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kurvisesta näyttää, että kaikki keinot ovat käytössä hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikan epäonnistumisen selittämisessä. Hänen mukaansa virkamiehiä ei pidä syyttää. Vastuu on aina kulloisellakin hallituksella ja lopulta pääministeripuolueella ja pääministerillä.

– Pääministerin ylimpänä vallanpitäjänä, jos kenen, pitäisi elää samaa arkea ihmisten ja yritysten kanssa. Nyt terveiset työpaikkansa menettäneille ja sitä pelkääville suomalaisille ovat: te ette elä oikeassa todellisuudessa, teidän työttömyytenne ei ole totta.