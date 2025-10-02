ILMOITUS ILMOITUS

Metsä Group aloittaa kaikkia liiketoiminta-alueitaan ja konsernitoimintojaan koskevat muutosneuvottelut. Alustavan arvion mukaan suunnitellut toimenpiteet voivat johtaa toteutuessaan noin 800 vakituisen työtehtävän pysyvään vähennykseen, joista Suomessa arviolta 540.

Espoosta on lähdossä noin 140 työpaikkaa, Äänekoskelta noin 70, Kemistä noin 60, Simpeleeltä noin 40, Lappeenrannasta mukaan lukien Joutseno noin 35 ja muilta paikkakunnilta yhteensä noin 190, yhtiö tiedotti torstaina.

Eikä siinä läheskään kaikki. Viimeksi kuluneen viikon aikana on kerrottu monista isoista ja pienemmistä yt- ja muutosneuvotteluista. Yhteensä ne uhkaavat jättää 3 218 ihmistä työttömäksi.

Metsä Groupin lisäksi isoja vähennystarpeita on Uudenkaupungin autotehtaalla (1 000), Outokummussa (450) ja Lapin hyvinvointialueella (600–700).

Monissa kunnissa on päätetty yt-neuvotteluista, joista jokaisessa puhutaan joistakin kymmenistä työpaikoista, Lahdessa kuitenkin sadasta.

Tilintarkastus- ja konsulttiyhtiö KPMG päätti jo 151 työpaikan vähentämisestä, autokauppayhtiö Wetteri 52:n.

Lapin lisäksi monilla muillakin hyvinvointialueilla on menossa isot yt:t. Niistä toiseksi suurimmat Etelä-Karjalassa, jossa liipaisimella on 115 työpaikkaa.

Suomessa on jo nyt Euroopan toiseksi suurin työttömyys, Eurostatin torstaina julkaiseman tilaston mukaan 10,1 prosenttia. Edellä on enää niukasti Espanja, jossa työttömyys on laskussa, kun se Suomessa on noussut ja nousee lisää.

Pääministeri Petteri Orpo on sinnikkäästi väittänyt taloudessa ja työllisyydessä olevan positiivisia merkkejä, ja työllisyyden jopa kääntyneen nousuun. Orpon vaalilupaus 100 000 uudesta työpaikasta on haihtunut ilmaan ja muuttunut kymmeniksi tuhansiksi uusiksi työttömiksi ennen syys-lokakuun vaihteen uutta yt-aaltoakin.

Työministeri Matias Marttinen on luvannut vierailla useilla paikkakunnilla, joille yt-leka on iskenyt. Näillä näkymin Marttinen ei ehdi lähiviikkoina muuta tehdäkään kuin kiertää Suomea tutustumassa työttömyyden pahenemiseen paikkakuntakohtaisesti.