Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vaatii hallitusta säätämään kanneoikeuden ammattiliitoille. Koskela edellyttää myös pääministeri Petteri Orpoa kertomaan kantansa ehdotukseen.

Torstaina eduskunnan kyselytunnilla oikeusministeri Leena Meri totesi, että “voimme keskustella tästä hallituksessa”.

– Riistotalouden kitkemiseen tarvitaan kaikki toimivat keinot, joista ammattiliittojen kanneoikeus on keskeinen. On surullista jos ideologinen ay-vastaisuus estää tarpeellisen uudistuksen etenemisen, Koskela sanoo.

Koskela toivoo kaikkien puolueiden kertovan avoimesti kantansa ammattiliittojen kanneoikeuteen, ja että erityisesti sen vastustajat myös perustelisivat kielteisen kantansa.

– Nyt erityisesti pääministeri Orpolta odotetaan vastausta ammattiliittojen kanneoikeuteen. Mikäli lakia ei saada vastuuministerin kannatuksesta huolimatta säädettyä, herättää se kysymyksen siitä minkälaisia toimijoita päähallituspuolue kokoomus oikein suojelee, Koskela sanoo.

Ennen eduskuntavaaleja kokoomus kiersi SAK:n kyselyssäkysymyksen kanneoikeudesta.

Kokoomus vastustaa



”Kokoomus kannattaa tuomioiden kiristämistä ja valvonnan parantamista mm. ihmiskaupan ja harmaan talouden osalta”, se vastasi, kun väite kuuului: ”Viranomaisvalvontaa on parannettava ja ammattiliitoille on säädettävä kanneoikeus, jotta työmarkkinarikollisuus saadaan kitkettyä.”

Selvän ein kokoomus on sanonut kanneoikeudelle vuoden 2011 eduskuntavaalien alla, jolloin puheenjohtajana toimi Jyrki Katainen. Hän otti kantaa palkansaajakeskusjärjestöjen vaalipaneelissa sanomalla, että hänen oikeusvaltiossaan jokainen ajaa omaa asiaansa eikä anna sitä muiden käsiin.

– Mielestäni tälläinen loukkaisi oikeusturvaa. Minä en hyväksy sitä, että ihmisen henkilökohtaista oikeutta voitaisiin siirtää toiselle. Rikollisuutta ei tietenkään pidä hyväksyä, näihin pitää pystyä puuttumaan, mutta meillä on muita keinoja, kuten oikeuden -ja poliisin menetelmät, sanoi Katainen.

Kataisen ja kokoomuksen keinot eivät tepsi. Vuosien mittaan ilmi on tullut toistuvasti alipalkkausta ja muuta työntekijöiden hyväksikäyttöä telakoilla, rakennuksilla, siivouksessa ja marjanpoiminnassa.