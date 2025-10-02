ILMOITUS ILMOITUS

Kannatus 14,9 prosenttia, paluu kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi 2,1 prosenttiyksikön pompulla. Siinä ainoa merkittävä muutos Ylen torstaina julkaisemassa kannatusmittauksessa. Perussuomalaisten paluu on tosiasia.

Perussuomalaiset on edelleen kaukana 20 prosentin vaalituloksestaan tai edes tasan vuoden takaisista kannatusluvuistaan, jotka hipoivat 17 prosenttia. Yhtä kaukana toiseen suuntaan se on kevään kuntavaalien romahduksesta ja alkukesän gallupeista, joissa kannatus valahti alle 11 prosentin.

Puolueen pitää parantaa viestintäänsä, puheenjohtaja Riikka Purra julisti keväällä. Sen se on tehnyt, ja se toimii. Uskonsa menettäneitä kannattajia heräteltiin pitkin kesää rasistisilla teemoilla. Työelämäasioissa perussuomalaiset uhitteli ensimmäisen kerran hallituskaudella kokoomukselle. Alkusyksyllä julkaistiin tilastoja maahanmuuttajien suuresta osuudesta toimeentulotuen saajissa. Tähän puolue tarttui hanakasti.

Lisäksi omaa sanomaa on pidetty esillä puhumalla muslimien huivikiellosta ja viimeksi maahanmuuttajien alemmasta sosiaaliturvasta.

Kun muissa puolueissa halutaan nostaa esiin joku asia, se tapahtuu yleensä laimeasti puheenjohtajan tiedotteella. Siihen se myös jää.

Vasemmistossa iskun paikka olisi ollut alkuviikolla, kun julkisuuteen nousivat taas kerran Turun telakan ulkomaisiin työntekijöihin kohdistuneet väärinkäytökset. Ei siitäkään saatu aikaan mitään näkyvää, vaikka vasemmistopuolueilla ja ay-liikkeellä on tarjolla selvät keinot siitä, miten asiaan pitäisi puuttua.

Kaikki rummuttavat, muiden pakko reagoida



Perussuomalaiset taas käyttää koko viestintäarsenaalinsa sanomansa rummuttamiseen. Kansanedustajat ja puoluekoneisto paukuttavat samaa asiaa puheissa ja sosiaalisen median eri kanavilla niin, että varmasti kuuluu joka paikkaan. Ja kun ilmaisu on tarpeeksi provokatiivista, muiden puolueiden on lähes pakko tarttua siihen.

Seuraavaksi ollaankin sitten A-studion sohvalla taas kerran puhumassa siitä, mistä persut haluavat puhuttavankin.

Uusin onnistuminen on tänään, kun Helsingin Sanomat käyttää printtilehdessään lähes aukeaman perussuomalaisten ajatuspajan julkaiseman julkista tiederahoitusta koskevan pamfletin käsittelyyn. Normaalisti puolueita lähellä olevien ajatuspajojen pamfletit saavat julkisuutta korkeintaan puoluetta lähellä olevissa tiedotusvälineissä.

Lähes kaikki poliittinen keskustelu Suomessa pyörii perussuomalaisten haluamien teemojen ympärillä. Ei se ole ihme, että kannatus nousee.

Puolue onnistuu näyttäytymään hallituksessakin siltä kuin se olisi tavallaan oppositiossa, mutta perussuomalaisten strategia onkin olla aina ja joka asiassa eri mieltä kuin kaikki muut puolueet.

Muilta osin gallupissa ei tapahtunut mitään mainittavaa. SDP on ylivoimaisessa johdossa, kokoomuksen kannatus lievässä laskussa, keskusta jököttää 14 prosentin paikkeilla, vasemmistoliiton kannatus on vakiintunut 9,5 prosentin tienoille ja vihreiden alavire jatkuu.

Orpon hallituspuolueiden yhteiskannatus on nyt 41,1 prosenttia.