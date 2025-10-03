Talouskasvu ei käynnisty, koska kuluttajat eivät kuluta. Tämä on syy, miksi kaikki tutkimuslaitokset alensivat elo-syyskuussa talousennusteitaan.
Miksi kuluttajat eivät kuluta? Kaupan liiton mukaan syy on viime syksynä voimaan tullut yleinen arvonlisäveron korotus 24:stä 25,5 prosenttiin. Se lisäsi kuluttajien varovaisuutta.
Lisäksi hallituksen korotuksesta odottama arvio verotuottojen kasvusta petti pahasti. Kuluvan vuoden aikana arvonlisäverotuoton kertymän ennustetta on jouduttu laskemaan kaksi kertaa, yhteensä 700 miljoonalla eurolla. Korotuksen piti vahvistaa julkista taloutta miljardilla eurolla, mutta nyt siitä jäädään kolmasosaan arvioidusta.
– On selvää, että kulutusverotus on Suomessa nyt enimmäistasossa ja niin kireää, että se on osaltaan lamaannuttanut kuluttajien ostopäätöksiä, toteaa Kaupan liiton toimitusjohtaja Kari Luoto.
Yleisen taloudellisen epävarmuuden keskellä alv-korotus oli huonosti ajoitettu, lamaannutti osaltaan kuluttajien ostovoimaa ja kuritti erityisesti Suomessa toimivaa kauppaa, kuuluu liiton johtopäätös. Erityisen kovaa se on osunut Suomessa toimivaan erikoiskauppaan, joka kärsii jo entuudestaan niukasta ostovoimakehityksestä.
Luodon mukaan myös ajoitus yleisen arvonlisäveron korottamiselle oli äärimmäisen huono, kun sekä kuluttajien luottamuksessa että yritysten toimintaympäristössä on muutoinkin runsaasti epävarmuutta yleisen suhdanteen, geopoliittisen tilanteen ja kauppapolitiikan heilahteluiden vuoksi.
Kaupan myynnin lasku on johtanut siihen, että kaupan alalta on vähentynyt ja tulee vähenemään yhteensä jopa 8 000 työpaikkaa vuosien 2024–2026 aikana. Kauppa on elinkeinoelämän suurin työnantaja. Se työllisti valtakunnallisesti vuonna 2024 lähes 280 000 työntekijää. Kauppa on myös yrityselämän suurin alle 25-vuotiaiden työllistäjä.
Arvonlisäverojen korotuksen ohella toinen kaupan myynnin laskuun vaikuttanut ilmiö on EU:n ulkopuolisen verkkokaupan räjähdysmäinen kasvu.