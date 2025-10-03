ILMOITUS ILMOITUS

Keskustelu ulkomaisten työntekijöiden riistosta Turun telakalla on nostanut entistä kovempia vaatimuksia lainsäädännön kiristämisestä. SAK ja sen jäsenliitot esittivät jälleen tänään perjantaina alipalkkauksen kriminalisointia ja ammattiliittojen kanneoikeutta.

Torstaina asiasta hiillostettiin oikeusministeri Leena Merta eduskunnan kyselytunnilla. Ministeri tuntuu henkilökohtaisesti kannattavan kanneoikeutta, mutta kokoomuksen tiedetään vastustavan sitä.

Samoin sitä vastustaa kokoomusta vaalirahoittava elinkeinoelämä.

– Väärinkäytöksiin on puututtava useilla perustelluilla täsmätoimilla. Sellaisia eivät ole tänään SAK:n esittämät alipalkkauksen kriminalisointi eikä myöskään ammattiliittojen kanneoikeus, EK:n johtaja Ilkka Oksala paalutti.

Hän perusteli asiaa sillä, että jos työnantaja ei maksa työntekijälle työehtosopimuksessa sovittua vähimmäispalkkaa, työnantajan maksettavaksi tuomitaan työtuomioistuimessa jo nyt hyvityssakko. Lisäksi lakia ollaan kiristämässä.

– On tärkeää puuttua nimenomaan työvoiman tahalliseen hyväksikäyttöön. Sen sijaan alipalkkauksen säätäminen rangaistavaksi johtaisi jokaisen palkkaan liittyvän tulkintaerimielisyyden muuttumista rikosasiaksi, Oksala sanoo.

EK:n mukaan ammattiyhdistysliikkeelle ei pidä myöskään antaa kanneoikeutta. Työntekijäliitto voi jo nykyään ajaa kannetta työntekijöiden puolesta valtuutuksen perusteella ja ottaa oikeudenkäyntikulut vastuulleen.

HS: Ukrainalaisia naamioitu kevytyrittäjiksi



Oksala otti kantaa samaan aikaan, kun Helsingin Sanomat kertoi uusista väärinkäytöksistä Turun telakalla. 18 ukrainalaisen työläisen joukko on jäänyt ilman palkkaa osasta työtunneistaan. Lähes kaikki ovat sotapakolaisia. Heidän työsuhteensa on naamioitu kevytyrittäjyydeksi.

Tapaus kytkeytyy virolaiseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Eduskunnan kyselytunnilla vasemmistoliiton Veronika Honkasalo sanoi torstaina, että kaikki keinot on otettava käyttöön tarkoittaen ammattiliittojen kanneoikeutta, alipalkkauksen kriminalisointia sekä tilaajavastuun ja veronumeron käytön laajentamista.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela peräsi perjantaina pääministeri Petteri Orpon kantaa asiaan.

– Mikäli lakia ei saada vastuuministerin kannatuksesta huolimatta säädettyä, herättää se kysymyksen siitä minkälaisia toimijoita päähallituspuolue kokoomus oikein suojelee, Koskela sanoi.

STT: Kokoomus vastusti keväällä



STT kertoi perjantaina perussuomalaiset esittäneen keväällä hallituskumppaneille tiukempaa harmaaseen talouteen ja ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttöön puuttumista. Kokoomukselle toimista neuvotteleminen ei käynyt, perussuomalaisista kerrotaan STT:lle.

STT:n näkemä perussuomalaisten lista oli pitkälti ammattiliittojen näkemysten mukainen. Se sisälti sekä kanneoikeuden että alipalkkauksen kriminalisoinnin.