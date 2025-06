Kun Rebekkan terapeutti Carla kehottaa häntä menemään ulos ihmisten pariin, Rebekka menee vieraan ihmisen hautajaisiin, koska hänestä on kiinnostavaa tarkkailla niiden ilmapiiriä.

Rebekka Nummi on holtittomasti käyttäytyvä sosiopaatti Tatiana Elfin esikoistrillerissä Huijari. Hän ei kykene empatiaan eikä juuri kontrolloimaan tekojaan. Siinä menee kuitenkin raja, että kun Rebekka tuntee valkoisen raivon nousevan takaraivossaan, hän onnistuu olemaan vahingoittamatta raivon nostattanutta henkilöä. Rebekka on myös taitava esittämään normaalia.

Rebekka on toinen päähenkilö kokeneen tv-käsikirjoittaja Tatiana Elfin ensimmäisessä trillerissä. Hän on kirjoittanut muun muassa poliisisarja Robaa ja sairaalasarja Sykettä sekä luonut omiin kokemuksiinsa perustuvan Kultakalan, joka kertoo dementoituvan äidin ja hänen tyttärensä suhteesta komediallisesti.

Huijarin toinen päähenkilö on Alex, johon Rebekka kaikesta huolimatta ihastuu. Myös Alex kokee ulkopuolisuutta elämässään. Sukulaissieluja siis.

Siinä kaikki, mitä Huijarin juonesta voi kertoa. Teos perustuu taiten aseteltuihin odottamattomiin käänteisiin. Siis dekkariasteikollakin erityisen odottamattomiin ja yllättäviin. Juonen enempi kuvaaminen pilaisi lukunautinnon, ja Huijarin parissa nautintoa riittää muun muassa siksi, että yllätykset ovat niin täräyttäviä.

Tässä ei voi kuvata edes sitä, minkä laatuisesta huijauksesta tai huijauksista on kysymys, koska sekin paljastaisi liikaa.

Kokenut juonenpunoja on luonut teoksen, jollaista suomalaisessa trillerissä ei ole aiemmin tullut vastaan. Henkilöhahmot ovat uudenlaisia. Onhan dekkareita tehty ennenkin rikollisen näkökulmasta, mutta onko sosiopaatti Rebekka rikollinen? Asetelmien muutokset Huijarissa ovat täysin poikkeuksellisia. Jännitys tiivistyy sivu sivulta.

Teoksen nimi paljastaa, että huijaamisesta on kysymys. Mutta kuka huijaa ketä? Miksi? Millaisin menetelmin? Huijari avautuu vähitellen paljastaen koko ajan uusia kerroksia. Se osoittaa Tatiana Elfin perehtyneen syvällisesti psykologiaan, johon huijareiden toiminta pohjautuu, ja hän pystyy porautumaan huijareiden ja sosiopaattien omalaatuiseen maailmaan uskottavasti.

Ennen kaikkea Huijari on silti vaikuttavan viihdyttävä jännityspakkaus, ei jännityskirjan muotoon puettua saarnaamista tai valistusta. Vuoden ensimmäinen puolisko on tuottanut ilahduttavan suuren joukon kotimaisia esikoisdekkareita ja -trillereitä, joista moni voi voittaa Suomen dekkariseuran myöntämän vuoden parhaan esikoisdekkarin palkinnon aikanaan. Tatiana Elfin Huijari on yksi niistä.

Tatiana Elf: Huijari. 285 sivua, Into 2025.