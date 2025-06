Vasemmistoliitto tukee lakialoitetta niin sanottujen eheytyshoitojen kriminalisoimiseksi. Kuusi niin hallitus- kuin oppositiopuolueisiin kuuluvaa kansanedustajaa laativat asiasta yhdessä lakialoitteen, johon alettiin kerätä nimiä juhannuksen alla.

Elisa Gebhardin (sd.), Veronika Honkasalon (vas,), Saara Hyrkön (vihr.), Pihla Keto-Huovisen (kok.), Hanna Kososen (kesk.) ja Henrik Wickströmin (r.) lakialoite jätetään eduskunnalle syksyllä.

Eduskunta hyväksyi kansalaisaloitteen eheytyshoitojen kieltämiseksi maaliskuun lopulla selvästi äänin 125–49. Eheytyshoitojen kieltämistä kannattivat tuolloin muut puolueet paitsi perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt.

”Kenenkään sukupuoli, identiteetti tai suuntautuminen ei ole ominaisuus, jonka voisi tai joka pitäisi korjata.”

Kansalaisaloitteen tavoitteena on kieltää hoidot, jotka tähtäävät seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen niin kutsuttuun ”eheyttämiseen”. Aloitteessa edellytetään lainvalmisteluun ryhtymistä eheytyshoitojen kriminalisoimiseksi.

Oikeusministeri Leena Meri oli kuitenkin eri mieltä. Hän sanoi, että eheytyshoitojen kieltämisellä ”ei ole edellytyksiä edetä” tällä hallituskaudella. Syynä oli hänen mukaansa sekä ajan puute että hallituspuolueiden erimielisyys asiasta. Meren ratkaisua paheksuttiin laajasti.

– Eduskunta teki maaliskuussa kantansa selväksi ja vaati ripeää lainvalmistelua. Ikävä kyllä perussuomalainen oikeusministeri ei näytä kunnioittavan ylimmän valtioelimen tahtoa, Veronika Honkasalo sanoo.

– Lainsäädäntövaltaa käyttävän eduskunnan on siksi toimittava itse.

Lakialoitteen hyväksyminen tarkoittaa, että eduskunta vaati hallitukselta lainvalmistelun käynnistämistä kriminalisoinnin toteuttamiseksi. Lakivaliokunta piti mietinnössään tärkeänä, että lainvalmisteluun ryhdytään ripeästi.

Honkasalo pitää eheytyshoitoja monella tavalla vaarallisina.

– Eheytys on tieteenvastaista, julmaa ja äärimmäisen vahingollista väkivaltaa, joka kohdistuu haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin ja liittyy usein valtasuhteiden väärinkäyttöön, hän arvioi.

– Kenenkään sukupuoli, identiteetti tai suuntautuminen ei ole ominaisuus, jonka voisi tai joka pitäisi korjata. Muun uskottelu on loukkaavaa ja rikkoo ihmistä.

Hän toteaa, että vaikka eheytystoiminta voisi jo nykyisin täyttää pahoinpitelyn tunnusmerkit, tunnistetaan henkistä väkivaltaa liian huonosti. Siksi kriminalisointi tarvitaan.

Honkasalo näkee aloitteen merkittäväksi viestiksi parhaillaan vietettävälle Helsinki Pride -viikolla.

– On tärkeä viesti, että aloitteen takana on kansanedustajia suurimmasta osasta eduskuntaryhmiä, niin oppositiosta kuin hallituksesta. Ihmisoikeuksien turvaamisen ei pitäisi olla hallitus – oppositio -kysymys. Vasemmistoliitolle asia on yksinkertainen ja koko puolue tukee aloitetta, Honkasalo sanoo.

Tarvitaan sata nimeä

Nyt valmisteltu lakialoite eheytyksen kriminalisoimiseksi keräsi heti runsaasti allekirjoituksia. Aloitteen tekijät ovat luottavaisia sen suhteen, että aloite saa tarvittavan määrän nimiä. Vähintään 100 kansanedustajan lakialoitteet ovat valtiopäiväasioiden keskinäisessä käsittelyjärjestyksessä erityisasemassa. Käytännössä tämä raja on edellytyksenä asian käsittelylle valiokunnassa.

Lakialoitteen valmistelussa on ollut apuna laajasti asiantuntijoina ja järjestöjä. Valmistelussa on hyödynnetty Norjan vastaavaa lainsäädäntöä, mutta pykälät on laadittu kotimaiseen rikosoikeusjärjestelmään sopivaksi.

Aloitteessa esitetään rikoslain 21 lukuun pahoinpitelyn rinnalle pykäliä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvan muuttamispyrkimyksestä ja törkeästä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvan muuttamispyrkimyksestä.