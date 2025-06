Orpon hallitus tekee todella työntekijävihamielistä politiikkaa äärioikeistolaisella twistillä, tuumii vasemmistoliiton riihimäkeläinen kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen KU:n perinteisessä juhannushaastattelussa.

Pekonen on toiminut vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajana viime vuoden elokuusta lähtien. Hän seurasi tehtävässä Jussi Saramoa, joka valittiin kesäkuussa 2024 Euroopan parlamentin jäseneksi.

Tehtävä ei ole Pekoselle uusi: hän oli vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajana myös toissa vaalikaudella 2015-19. Tuolloin hän oli myös eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen.

Antti Rinteen (sd) ja Sanna Marinin (sd) hallituksissa Aino-Kaisa Pekonen toimi sosiaali- ja terveysministerinä. Nyt hän on palannut sekä eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi että sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseneksi.

Sote kohti yksityistämistä?

Pekonen, joka on ammatiltaan lähihoitaja, onkin profiloitunut sote-asioihin perehtyneenä politiikkona. Heti haastattelun aluksi hän haluaakin puhua sote-asioista.

– Viime hallituskaudella saatiin viimein tehtyä sote-uudistus, jota oli 15 vuotta eri kokoonpanoilla ja eri hallitusten aikana työstetty, Pekonen sanoo.

Uudistus ei kuitenkaan tullut niin valmiiksi kuin vasemmistoliitossa oltiin toivottu.

Marinin hallituksen aika tehty malli ei ollut Pekosenkaan mielestä täydellinen, esimerkiksi hyvinvointialueiden rahoitusmallin osalta.

– Silloin ajateltiin, että seuraavilla hallituskausilla tämä korjataan, ja että hyvinvointialueiden rahoitusta lisätään tai niille säädetään verotusoikeus, eli kyky kerätä omia varojaan.

Aino-Kaisa Pekonen arvioi, että nykyinen, pääministeri Petteri Orpon (kok) porvarihallitus ei kuitenkaan edes yritä parantaa hyvinvointialueiden rahoitustilannetta. Päinvastoin, kolme hyvinvointialuetta joutui tällä viikolla arviointimenettelyyn. Se, mitä tuo arviointimenettely käytännössä tarkoittaa, on kuitenkin vielä auki.

– Hyvinvointialueilla on kuitenkin lakisääteisiä palveluita, jotka pitää hoitaa. Silloin ne on pakko myös rahoittaa.

Pekonen tulkitseekin harjoitettua politiikkaa niin, että Suomessa ollaan menossa kohti yksityisiin palveluihin nojaavaa sote-mallia.

– Tällä kaudella on leikattu hyvinvointialueilta julkisen sektorin rahoitusta, heikennetty palveluita ja otettu lakisääteisiä velvoitteita pois. Samalla on kuitenkin laitettu rahaa yksityisen terveydenhuollon Kela-korvauksiin, Pekonen sanoo.

Taloudessa täydellinen epäonnistuminen

Soten lisäksi Aino-Kaisa Pekosen mielen päällä on talouspolitiikka. Suomessa talousnäkymät ovat kevään aikana synkentyneet: konkurssien määrä on korkeimmalla tasolla 30 vuoteen ja työttömyys on kasvussa.

– Suomen talouden tulevaisuus näyttää tällä hetkellä todella pelottavalta. Monet ovat huolissaan, ja se lamaannuttaa yhteiskuntaa.

Pekonen toteaa suoraan, että hänen mielestään Orpon hallitus on täysin epäonnistunut talouspolitiikassa.

– Voisi sanoa, että he ovat alisuoriutuneet, ja siitähän hallitus itse haluaa tehdä irtisanomisperusteen, kansanedustaja lohkaisee.

– Samaan aikaan on todettava, että nyt harjoitettu politiikka on nimenomaan sitä kokoomuspolitiikkaa, jota on varmasti lupailtu elinkeinoelämälle, työnantajille ja vaalirahoittajilleen, Pekonen jatkaa.

”Ei hallituksessa enää edes yritetä saada valtiontaloutta tasapainoon.”

Tuosta näkökulmasta nyt tehty politiikka on varmasti ollut aivan onnistunutta.

– Ei hallituksessa enää edes yritetä saada valtiontaloutta tasapainoon. En tiedä, onko pääministeri Orpo enää tosissaan, vai ajatteleeko hän oikeasti tämän toimivan. Kokoomuksen iso vaalilupaus oli, että velaksi eläminen loppuu nyt. Tosiasiallisesti velkaa otetaan enemmän kuin aiemmat hallitukset, Aino-Kaisa Pekonen muistuttaa.

Politiikan kevätkausi on ollut pullollaan draamaa. Vuosi lähti tammikuussa liikkeelle rytinällä, kun Donald Trump palasi Yhdysvaltain presidentiksi.

Aino-Kaisa Pekonen sanoo, että Trumpin toiminnalla on valtavia, kauaskantoisia vaikutuksia.

– Kun Trump pitää yhden puheen tai heittää yhden twiitin ulos eetteriin, maailmanmarkkinat ja pörssit menevät sekaisin – ja siinä mukana suomalaisten eläkesijoitukset.

Pekonen katsoo, että USA:n politiikasta puuttuu nyt pitkäjänteisyys ja suunnitelmallisuus.

– Trump heiluu sen mukaan, millä tuulella hän sattuu olemaan. Se on tietysti todella vaarallista.

Aino-Kaisa Pekonen pohtii myös sitä, että Trumpin ja MAGA-politiikan taloudelliset riskit ovat riskeistä pienimpiä.

– Trump haastaa myös koko sääntöpohjaista kansainvälistä järjestelmää ja oikeusvaltiota. Hän on usuttanut asevoimat omaa kansaansa kohtaan, puhumattakaan USA:n ulkopolitiikasta. Tällä kaikella on niin isoja vaikutuksia, ettemme edes osaa ajatella niitä.

Pekonen kertoo tuttavastaan, joka on lähdössä vaihto-opiskelemaan Yhdysvaltoihin. Vaihtoon meneminen on hänellä – kuten muillakin opiskelijoilla – nyt vaakalaudalla, koska Yhdysvaltojen viranomaiset haluavat tutkia opiskelijoiden sometilejä ja katsoa, onko siellä jotain Trumpin vastaista sisältöä.

– Tämä on vaarallista. Talous on tietysti iso asia, mutta tällainen on jo aivan toisesta maailmasta.

Toinen politiikan kevätkauden suuri asia olivat huhtikuun kunta- ja aluevaalit. Niissä hallituksen kakkospuolue perussuomalaiset otti näyttävän tappion, ja oppositiopuolueet saivat lisää kannatusta ja valtuustopaikkoja.

Vasemmistoliitto sai kuntavaaleissa 28 valtuutettua lisää ja aluevaaleissa 17 valtuutettua lisää.

Aino-Kaisa Pekonen myöntää KU:lle odottaneensa itse parempaa tulosta vasemmistoliitolle omassa kotikaupungissaan Riihimäellä. Siellä vasemmistoliitto sai enemmän ääniä, mutta menetti silti yhden valtuustopaikan, sillä sosiaalidemokraattien kannatus nousi niin paljon enemmän.

– Ainahan sitä toivoisi vähän enemmän. Mutta kyllähän me saatiin valtakunnallisesti vaalivoitto, ja olen tyytyväinen. Nämä olivat myös Minja Koskelan ensimmäiset vaalit puolueen puheenjohtajana, ja annan hänelle ansaitut kiitokset vaalikampanjan vetämisestä.

Aino-Kaisa Pekosen mielestä mielenkiintoista kunta- ja aluevaaleissa oli huomata, että sekä SDP, vihreät että vasemmistoliitto tekivät hyvän vaalituloksen.

– Se tarkoittaa sitä, että kaikilla puolueilla on kannatuspotentiaalia, ja että emme suinkaan aina kilpaile samoista äänistä. Kaikki voivat voittaa yhtä aikaa.

Kunta- ja aluevaalien jälkeen Orpon hallitus piti kehysriihen, jossa ilmoitettiin uusista veronalennuksista. Suurimmat veronalennukset hallitus jakoi kaikkein rikkaimmille, kun taas palkansaajien verotusta käytännössä kiristetään poistamalla ay-jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuus.

Pekosen mielestä tässä näkyy hallituksen ideologisuus. Tavoitteena ei näytä olevan lopettaa velkaantumista tai tasapainottaa valtiontaloutta, vaan tehdä kokoomuslaista politiikkaa, joka hyödyttää kaikkein rikkaimpia.

– Leikattiin ensin kaikista heikoimmassa asemassa olevilta, ja sitten mentiin kehysriiheen, jonka päätös romahdutti koko hallituksen politiikan uskottavuuden, Aino-Kaisa Pekonen toteaa.

– He nimenomaan lupasivat, että enää ei eletä velaksi. Kehysriihessä he sitten näköjään totesivat, että rahaa on – ainakin veronkevennyksiin rikkaille. Hallituksen puheet ovat täysin epäuskottavia.

Politiikan hintaa maksetaan pitkään

Aino-Kaisa Pekonen tuohtuu silminnähden, kun puheeksi tulevat hallituspuolueiden puheet siitä, että nyt tehdyt leikkaukset ovat vaikeita, mutta tulevaisuudessa ollaan tyytyväisiä siihen, että ne tehtiin.

– Tämä hallitus kasvattaa lapsiperheköyhyyttä ja ihmisten pahoinvointia. Hoitojonot ja ruokajonot kasvavat. Ei kukaan näistä ihmisistä ajattele, että onpa mukavaa, että hallitus teki nyt näitä leikkauksia.

– Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps) tuntuu katselevan maailmaa kuin budjettikirjaa, vaikka politiikkaa tehdään tavallisille ihmisille. Näiden ihmisten elämän on rullattava eteenpäin, eikä voi odottaa, että talous on 10 vuoden päästä tasapainossa.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja pelkää, että nykyinen hallitus toistaa 1990-luvun alun lamassa tehtyjä virheitä.

– On hoettu, että niistä on otettu opiksi. Silti niitä nyt toistetaan. Ihmiset, etenkin nuoret, voivat huonommin, päihteidenkäyttö ja väkivalta sekä turvattomuus lisääntyvät. Tämän epäinhimillisen politiikan hintaa maksetaan vielä pitkään, Pekonen toteaa.

Politiikan kevätkausi päättyy siis murheellisissa, mutta myös toiveikkaissa tunnelmissa. Helsingin Sanomain uusimman puoluekannatuskyselyn mukaan vasemmistoliitolla on 10 prosentin kannatus, ja puolue on nyt tasoissa kannatussyöksyn kokeneen perussuomalaisten kanssa.

– Gallupit ovat koko ajan hyvät, ja seuraavassa gallupissa mennään persujen ohi! Meillä on aidosti hyvä meno, Aino-Kaisa Pekonen naurahtaa.

Hän itse kertoo viettävänsä juhannusta mökillä Etelä-Savossa Puumalassa.

– Toivottavasti ei sataisi kovinkaan paljoa vettä, tai ainakaan räntää. Meidän kaikki aikuiset lapsemme tulevat sinne, ja lisäksi paikalle tulee kaksi tyttöystävää ja yksi koira. Juhannusaattona myös molemmat veljeni tulevat käymään, eli meillä on tiedossa kunnon festarit.