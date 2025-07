Argentiinan presidentti Javier Milei on siirtänyt poliittisen moottorisahansa uusille urille. Tavoitteena on nyt perinteisen median romuttaminen. Tämä on jatkoa Milein hallinnon viestintästrategialle, jonka aiempi kohde olivat poliitikot.

– Emme vihaa tarpeeksi näitä lehdistökortin omaavia palkkamurhaajia. Jos tuntisimme heidät, vihaisimme heitä vielä enemmän kuin poliitikkoja, Milei julisti pääsiäisenä X:ssä.

Nämä sanat käynnistivät kampanjan, jonka aikana presidentti pommitti journalisteja kymmenillä julkaisuilla ja sadoilla uudelleenjaoilla.

Strategiana median uskottavuuden murskaaminen

Politiikan tutkija Lucas Romeron mukaan Milein strategian tarkoituksena on horjuttaa perinteisen median uskottavuutta ja korvata se sosiaalisella medialla.

– On melko selvää, että presidentin tarkoitus on mitätöidä ne, jotka yrittävät asettaa hänelle rajoja.

Buenos Airesin yliopiston viestintätieteen tohtori Guillermo Mastrini arvioi, että kampanja on jo tehonnut ja toimittajat ovat alkaneet sensuroida itseään.

– Sananvapauden tila on heikentynyt selvästi Argentiinassa Milein myötä. Kyse ei ole perinteisestä sensuurista, vaan poliittisesta hyödystä, jota haetaan toimittajien halventamisesta ja vihan lietsonnasta. Se saa monet pelkäämään ja sensuroimaan itseään.

Valeuutisia ja hyökkäyksiä myös oikealta

Sosiaalista mediaa lähes pakkomielteisesti käyttävä Milei on myös taipuvainen levittämään valeuutisia. Toukokuussa hallituksen viestintää tukeva digitaalinen media La Derecha Diario julkaisi tekaistun uutisen, jonka mukaan lähes 70 prosenttia argentiinalaisista tukee presidentin käsitystä siitä, että toimittajat vastaanottavat lahjuksia. Kyselyn tekijäksi nimettiin maan journalistijärjestö Fopea. Todellisuudessa koko kysely oli tuulesta temmattu. Tästä huolimatta Milei jakoi valeuutisen riemuiten.

Romero arvioi, että mustamaalauskampanjat kumpuavat Milein poliittisesta heikkoudesta: hänellä ei ole enemmistöä kongressissa eikä omia kuvernöörejä maakunnissa.

– Hän turvautuu ainoaan aseeseensa, kansan tukeen. Kun poliitikot on saatu mitätöityä yleisön silmissä, seuraavaksi on median vuoro.

Yllättävää kyllä, Milein hyökkäysten kohteena eivät ole vasemmistolaiset journalistit, vaan ne mediat, jotka tukevat hänen talouspolitiikkaansa mutta kritisoivat hänen autoritaarista otettaan. Yksi maalituksen kohteista on konservatiivinen La Nación, jonka kolumnistit tukevat hallituksen talouslinjaa mutta arvostelevat muun muassa sitä, että Milei yritti alkuvuodesta nimittää kaksi korkeimman oikeuden tuomaria ilman senaatin hyväksyntää.

– Milei ei pelkää toimittajia, jotka kirjoittavat häntä jo valmiiksi vihaaviin lehtiin. Hän haluaa vaientaa ne äänet, joiden yleisö voi olla hänen potentiaalista kannattajakuntaansa, Mastrini sanoo.

Ilmapiiri kovenee – itsesensuuri lisääntyy

Toukokuussa presidentti ilmoitti suorassa lähetyksessä nostaneensa rikossyytteet kolmea toimittajaa vastaan kunnianloukkauksesta ja herjauksesta. Syytteet tulevat kuitenkin luultavasti kaatumaan, sillä vuonna 2009 Argentiinassa laajennettiin sananvapautta poistamalla kunnianloukkausten ja herjausten rangaistavuus, kun kyse on julkisesta keskustelusta.

Median heikentynyt asema ja yleisön luottamuksen lasku antavat Mileille otollisen maaperän. Toimittajat, jotka haluavat haastatella häntä, joutuvat usein myötäilemään.

Maaliskuussa Milein televisiohaastattelusta leikattiin pois kohta, jossa presidentti sanoi jotakin epäedullista. Presidentin neuvonantaja keskeytti kuvaukset, ja toimittaja hyväksyi pyynnön poistaa osuus. Tapaus vahvisti kuvaa siitä, että vain myötäilevät journalistit pääsevät hänen lähelleen.

Toimittaja ja sosiaalisen median analyytikko Diego Corbalán toteaa, että toimittajiin suhtaudutaan entistä vihamielisemmin julkisessa keskustelussa.

– Tuomarit, poliisit ja ammattiliittojohtajat saavat pahimmat arviot, mutta sen jälkeen tulevat toimittajat, jotka ovat jopa poliitikkoja huonommassa asemassa.

– Argentiinassa journalismilla on ollut jo pitkään huono maine. Milei ei ole tätä ilmiötä keksinyt, mutta hän kiihdyttää sitä ja käyttää hyväkseen yleisen luottamuksen rapautumista, Corbalán päättää.