Maj Sjöwallin ja Per Wahlöön kymmenosainen romaani rikoksesta -sarja päättyi vuonna 1975 dekkariin Terroristit. Sarjan päähenkilö komisario Beck on jatkanut tv-elokuvissa näihin päiviin saakka.

Denise Rudbergin uuden kolmiosaisen sarjan ensimmäinen osa Dancing Queen sijoittuu vuoteen 1976. Sjöwallin ja Wahlöön henki on niin vahvana läsnä, että teos voisi linkittyä Beckeihin muutenkin kuin tapahtumavuotensa takia. Yhteiskunnallinen ote on vankka, ja onneksi ilman sitä vasemmistopaatosta, joka raskauttaa Beck-sarjan loppupään teoksia.

Rudberg kirjoittaa naispoliiseista varsinaisten luolamiesten maailmassa. Pätevä rikostutkija Karin Johansson tutkii prostituoidun murhaa. Kun hänen esimiehensä sairastuu ja joutuu jättämään työnsä, Karinilta kysytään mielipidettä, kuka mies olisi paras tämän tilalle. Seksismi ja naisten vähättely on yleistä, samoin homofobia.

Toinen poliisi Agneta Thorén on saanut kuulovamman Länsi-Saksan suurlähetystön valtauksessa tapahtuneessa räjähdyksessä. Kenttätöiden sijaan hän työskentelee poliisin arkistossa ja yrittää maalta tulevana sopeutua lapsensa kanssa Tuhkolmaan. Häntä vainoaa joku, josta saataneen lukea enemmän seuraavissa osissa.

Johansson ja Thorén yhdistävät todennäköisesti voimansa enemmän jatkossa. Dancing Queenissa he jo näyttävät miehille viestijuoksussa, että eivät ole näiden pomputeltavissa.

Dancing Queen pohjautuu todelliseen 1970-luvun puolivälin skandaaliin. Ruotsissa oli bordelleja ja niiden asiakkaina poliitikkoja ja muita valtaa pitäviä. Silloisen oikeusministerin epäiltiin ostaneen seksiä alaikäisiltä tytöiltä. Häntä pidettiin myös turvallisuusriskinä, koska ministeri oli asioinut myös itäeurooppalaisten prostituoitujen kanssa.

Rudbergin tarinassa yksi prostituoitu löytyy murhattuna ja toinen itsemurhan tehneenä, mutta hänkin pahoinpidellyn oloisena. Siveyspoliisia uhkaillaan. Murhaa tutkiva Karin Johansson ei usko itsemurhiin, ja saa huomata, että häntä varjostetaan. Karinin ja hänen kiltin miehensä Bengt-Åken kotona on käyty ja paikkoja tutkittu.

Jäljet viittaavat korkean tason salaliittoon, johon yhdistyy Noita-akaksi kutsuttu bordelliemäntä.

Lopussa rysähtää kunnolla, kun Karin pääsee riittävän lähelle. Ikävä vaan, että Dancing Queen päättyy siihen. Kyseessä on jatkuvajuoninen trilogia, joka on aina hankala juttu. On vaikea päästä uudelleen kiinni teoksen maailmaan vuoden kuluttua.

Ruotsalaiselle lukijalle Dancing Queen on myös mahtava nostalgiapaukku. Rudberg tuo runsaasti muistumia aikansa elintarvikkeista, musiikkikappaleista ja tv-sarjoista.

Rudbergin feministinen romaani rikoksesta on kesken jäävänäkin huikea tapaus, vakavasti otettavaa rikosviihdettä, jossa on totta toinen puoli, ehkä enemmänkin.

Denise Rudberg: Dancing Queen (Dancing Queen). Suomentanut Anu Koivunen. 288 sivua, Gummerus.