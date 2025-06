Mikä politiikan asia on viikon tärkein ja miksi, vasemmistoliiton helsinkiläinen kansanedustaja Veronika Honkasalo?

– Tämän viikon tärkein asia on Ottawan sopimuksen käsittely eduskunnassa.

– Ottawan sopimus on pelastanut lukemattomia siviilielämiä ja edistänyt miinanraivausta sekä uhrien tukemista. Maamiinat ovat umpimähkäisiä, ne eivät erottele sotilaita ja siviileitä, yli 80 prosenttia uhreista ovat siviilejä ja lapsia. Niiden vaikutus on pitkäaikainen, ne tuhoavat ympäristöä ja tekevät isoista maa-alueista käyttökelvottomia.

”Historia ei hyvällä tule tätä aikakautta muistamaan.”

– Maamiinat aiheuttavat vakavia vammoja tai kuoleman ja vaikeuttavat konfliktin jälkeistä toipumista vuosikymmeniä. Ja mikä tärkeintä: maamiinoja on haastavaa käyttää tavalla, joka ei rikkoisi Suomea velvoittavia kansainvälisen humanitäärisen oikeuden sääntöjä.

Miten vasemmistoliitto on toiminut sen suhteen?

– Vasemmistoliitto vastustaa yhtenäisesti sitä, että Suomi irtautuisi yhdestä maailman kattavimmasta aseidenriisuntasopimuksesta ja näin omilla toimillaan heikentäisi sääntöpohjaista järjestelmää ja kansainvälistä humanitääristä oikeutta.

Miten se on näkynyt omassa työssäsi?

– Koska ulkoasiainvaliokunta on ollut miina-asian mietintövaliokunta, olen valiokunnan jäsenenä ollut tiiviisti mukana Ottawan sopimuksen käsittelyssä.

– Valitettavasti asia on viety kamalalla kiireellä ja epädemokraattisesti kohti maalia. Humanitäärisen oikeuden asiantuntijoita kuulemisissa on ollut vain muutama, asian käsittelyssä on painottunut vahvasti puolustuspoliittinen näkökulma.

Mikä asia on jäänyt tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Tiedotusvälineet voisivat olla kriittisempiä ylipäätään näinä militaristisina aikoina.

– Aivan käsittelyn loppumetreillä puolustusvaliokunta esimerkiksi linjasi, että maamiinat olisivat sopiva vientipotentiaali Suomelle. On hyvä muistaa, että kun Suomi vielä oli Ottawan sopimuksen ulkopuolella, ei Suomi koskaan vienyt maamiinoja maailmalle. Mutta nyt sitten halutaan mahdollistaa tämäkin, mikä lisää maamiinojen määrää globaalisti.

Mikä on määrittänyt nyt päättyvää kevätistuntokautta?

– Valtava kiire, vaalit ja todella ahdistava ja epävarma globaali ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilanne ja Suomen kyvyttömyys toimia Israelin harjoittaman kansanmurhan lopettamiseksi.

– Historia ei hyvällä tule tätä aikakautta muistamaan.

Mikä on tämän viikon kulttuurielämyksesi?

– Olen kuunnellut ylen audiodraamaa ”Jussi Halla-aho -Kylmä peli”. Nerokasta näyttelijäntyötä, mutta poliittista äärioikeistolaista ideologiaa ja kontekstia olisi voinut audiodraamassa käsitellä vielä enemmän.

