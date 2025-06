Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm vaatii avointa keskustelua siitä, mitä viiden prosentin puolustusmenotavoite tosiasiassa tarkoittaisi.

Furuholm painotti hallituksen puolustuspoliittisesta selonteosta käydyssä keskustelussa pitämässään vasemmistoliiton ryhmäpuheessa yhteisen näkemyksen etsimistä siitä, mihin meillä todella on varaa ja millä hinnalla.

– On avoimesti keskusteltava siitä, mitä tämä viisi prosenttia yhteiskunnallisesti tarkoittaisi etenkin aikana, jolloin hallitus on toteuttanut miljardiluokan leikkauksia kansalaisten arkeen ja lehtitietojen mukaan lisää on luvassa, hän sanoi.

”Laaja turvallisuus rakentuu myös toimivasta hyvinvointivaltiosta.”

Furuholmin mukaan vasemmistoliitto jakaa näkemyksen siitä, että Suomen puolustuskykyä on vahvistettava esimerkiksi maavoimiin tehtävillä investoinneilla. Panostukset on kuitenkin tehtävä tarveperustaisesti, ei sitoutumalla tiettyihin prosenttilukuihin.

– Painotamme puolustusmenojen suhteen tarveperustaisuutta ja talouden realiteetteihin pohjautuvaa priorisointia – emme sitoudu prosentteihin. Turvallisuudella on hintansa, mutta emme voi ohittaa sen nimissä kysymystä sen rahoittamisesta, Furuholm totesi.

Viiden prosentin tavoitteen täytäntöönpano merkitsisi vuonna 2032 noin 16 miljardin euron vuotuisia kustannuksia.

Furuholm muistuttaa, että laaja turvallisuus rakentuu myös toimivasta hyvinvointivaltiosta, joka lisää kansalaisten luottamusta tulevaan ja vahvistaa täten myös maanpuolustustahtoa.

– Turvallinen yhteiskunta ei nojaa pelkkiin aseellisiin suorituskykyihin, vaan myös laadukkaaseen koulutukseen, riittävään sosiaaliturvaan ja yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin. Tämän unohtaminen olisi kohtalokasta, hän sanoi.