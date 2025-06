Pääministeri Petteri Orpon (kok) oikeistohallituksen kakkospuolue perussuomalaiset piti viime viikonloppuna puoluekokouksensa Lahdessa. Kokouksen merkittävimmät henkilövalinnat liittyivät puolueen varapuheenjohtajiin: puheenjohtajistoon valittiin muun muassa kansanedustaja Teemu Keskisarja ja ex-puoluesihteeri Simo Grönroos.

Sekä Keskisarja että Grönroos olivat puoluekokouksessa täynnä uhoa, ääntä ja vimmaa. Keskisarja toisteli puheessaan salaliittoteoriaa ”väestönvaihdosta” ja peräänkuulutti Suomen eroa Euroopan unionista.

– Pullistamme lihakset ja nostamme nyrkit. Voitto tai kuolema!, Teemu Keskisarja mouhosi sen tarkemmin erittelemättä, kenen voitto tai kenen kuolema.

Simo Grönroos taas vaati jo puoluekokousviikonloppuna, että hallituspuolueet aloittisivat uudet neuvottelut maahanmuuttopolitiikan kiristämisestä. Jos hallituksen muut puolueet eivät siihen suostu, perussuomalaisten pitää Grönroosin mielestä ”viheltää peli poikki” ja lähteä hallituksesta.

Tiedotusvälineissä riemastuttiin spekuloimaan, kaatuisiko hallitus perussuomalaisten puoluejohdon henkilövalintojen myötä. Innokkaimpia olivat Iltalehden Lauri Nurmi ja Juha Ristamäki, jotka ennustivat hallituksen ”kaatuvan rytisten”. Nurmen ja Ristamäen mukaan ”hallituspuolueiden välinen luottamuspääoma kuluu kohti loppuaan”.

Jos RKP (joka muuten sekin kokoontui viikonloppuna puoluekokoukseen) toteaa, että perussuomalaisten vaatimat, hallitusohjelman ulkopuoliset kiristykset maahanmuuttoon eivät käy, voi perussuomalaiset tässä skenaariossa toteuttaa uhkauksensa ja nostaa kytkintä hallituksesta. Tämä tarkoittaisi hallituksen hajoamista ja uuden hallituksen muodostamista – todennäköisesti ennenaikaisten eduskuntavaalien kautta.

Vaikka kuinka toivoisi Orpon hallituksen kaatumista, pitää tässä vaiheessa vähän toppuutella innostusta. Hallitus ei ole kaatumassa, koska sen kaatamisesta ei olisi hallituspuolueille – etenkään perussuomalaisille – mitään hyötyä.

Ilta-Sanomien Seppo Varjus olikin maltillisempi kommentissaan.

”Puheet ovat vain puheita, jos ei tee mitään”, Varjus kirjoitti. Ja siitähän tässä on kyse: Perussuomalaisten puoluekokouspuheet ovat sitä itseään, pelkkää puhetta, sanahelinää ja bluffia.

Mietitäänpä, mitä hallituksen hajoaminen tarkoittaisi. Mahdollisesti ennenaikaisia eduskuntavaaleja, joihin perussuomalaiset joutuisi lähtemään todella karusta tilanteesta: puolueen kannatus on puolittunut hallitustaipaleen aikana. Eurovaaleissa 2024 sekä kunta- ja aluevaaleissa 2025 PS otti komeasti käkättimeen.

Hallituksessa perussuomalaiset on saanut kyllä kurjistettua maahanmuuttajien elämää, mutta samalla on kuritettu myös kaikkia muitakin (paitsi luonnollisesti kaikkien varakkaimpia). Kansalaiset kyllä muistavat tämän vaaliuurnilla, ja siksi perussuomalaiset onkin matkalla kohti vaalitappiota, tulivat vaalit sitten 2025 tai 2027.

Sopii siis kysyä, kuka hallituksen mahdollisessa kaatumisessa oikein voittaisi ja mitä.

Pääministeripuolue kokoomukselle hallituksen kaatuminen ei olisi varmasti mikään ongelma. Kykypuolue on jo saanut hallituksessa vietyä läpi kaikki keskeiset tavoitteensa, joten Orpon joukot voivat suhtautua hallituksen hajoamiseen toteamalla: ”antaa tulla vaan”.

Kokoomus voisi tarpeen tullen kokeilla hallituksen muodostamista Antti Lindtmanin SDP:n kanssa. Miksi SDP kuitenkaan suostuisi siihen? Puolueen gallup-kannatus on yli 25 prosenttia, ja demarit voisivat ennenaikaisten vaalien kautta nousta suurimmaksi puolueeksi.

Politiikka on mahdollisuuksien taidetta, jossa lopulta kyse on vaihtoehdoista. Kokoomuksella on aina vaihtoehto ja valmiutta muodostaa hallitus perussuomalaisten sijaan SDP:n, keskustan tai tarpeen tullen jopa vihreiden kanssa.

Perussuomalaisilla ei tätä vaihtoehtoa ole. Demareihin ja vihreisiin suhtaudutaan perussuomalaisissa vihamielisyydellä, ja tunne on molemminpuolinen. Persut ovat vuosien mittaan tölvineet SDP:tä ja vihreitä ala-arvoisella nimittelyllä sekä kerskuneet antaneensa kepulle ”armonlaukauksen” vuoden 2023 eduskuntavaaleissa. Yhteistä maaperää on vaikeaa löytää, kun puolueiden välillä on niin paljon pahaa verta.

Näin perussuomalaisten ainoa ovi hallitusvaltaan kulkee kokoomuksen kautta. Se tarkoittaa sitä, että perussuomalaisten ollessa hallituksessa tehdään aina kokoomuslaista talous- ja työelämäpolitiikkaa. Moni perussuomalaisten äänestäjä on sen politiikan asiakaspäädyssä, eli leikkausten ja heikennysten kohteena. Tämä tekee heistä perussuomalaisten entisiä äänestäjiä viimeistään hallituskauden loppuun mennessä.

Perussuomalaisten puheet mahdollisesta hallituksen hajottamisesta voikin siis sivuuttaa olankohautuksella. Hallitus ei ole hajoamassa eikä edes kriisissä, koska kokoomusyhteistyö on perussuomalaisille ainoa keino pysyä vallassa. Kovista puheistaan huolimatta myös perussuomalaisten tuore varapuheenjohtaja Keskisarja äänestää jatkossakin eduskunnassa ”JAA” kaikista hallituksen esityksistä, joita saliin tuodaan.

Kirjoittaja on KU:n politiikan toimittaja.