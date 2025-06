Pikkuhuuhkajat lähti tänään toiseen otteluunsa jalkapallon alle 21-vuotiaiden EM-turnauksessa Slovakiassa. Alkuillasta klo 19 Košicen Football Arenalla vastaan ryhmittyi Ukraina. Suomihan oli torstaina taistellut 2–2-tasapelin Hollannin kanssa, samalla kun Ukraina johtoasemastaan valui kitkerään 3–2-häviöön Tanskalle.

Kummallekin joukkueelle voitto olisi ensisijaisen tärkeä, jos mieli mukaan EM-kisojen kahdeksan parhaan puolivälieriin.

Ottelu pelattiin tyynen lämpimässä säässä. Sunnuntai-iltana saapuvilla oli 8 636 katsojaa, ja suomalaisen fanipäädyn äänivalli oli taas omiaan kohottamaan tunnelmaa. Vastapäätä ukrainalaiskatsomo piti hyvää meteliä sekin.

Pikkuhuuhkajien avausryhmä muuttui koko lailla Hollanti-pelistä. Mika Lehkosuon valmennustiimi vaihtoi aloittajista jopa neljä: Luka Hyryläisen, Miska Ylitolvan, Casper Terhon ja Naatan Skytän tilalla avasivat nyt Otso Liimatta, Juho Talvitie, Kalle Wallius ja Matti Peltola (joka ei viimeksi ollut edustuskelpoinen).

Miksi menestyksellisen avausmatsin jälkeen kolmannes pelaajista vaihdetaan, siihen osaa tarkemmin vastata vain Mika Lehkosuo taustaryhmineen. Toivotaan kyse olevan ns. positiivisesta ongelmasta; koolla on niin tasavahvaa porukkaa ja kilpailu avaajanpaikoista niin kireää, että kierrätys on aivan luonnollista. Ja kun pelejä on tiheästi joka kolmas päivä (lepoa alle 70 tuntia), niin rasitustaakkaa on tärkeä jakaa useammalle.

Joukkueiden sisääntulo oli vaikuttava. Ukrainan pelaajat olivat kietoutuneet maansa lippuihin, ja tunnetuista syistä Ukrainan kansallislaulua oli erityisen koskettava kuunnella. Heidän maassaan, naapurimaassa, riehuu brutaali sota jo neljättä vuotta.

Peli alkoi vauhdikkaasti. Kumpikin puolusti tarkasti ja pyrki kärkkäästi katkoihin. Otso Liimatta lanattiin 11. minuutilla kumoon rangaistusalueella, mutta sveitsiläistuomarin pilli ei vaan soinut.

Vartin kohdalla Ukraina otti hallintaa. Vaparista pallo sai kimmokkeen Suomen maalin ylähirteen – ei onneksi pidemmälle.

Painostus jatkui. Suomi selvästi hermoili ja teki virheitä. Saatiin yksi kulmakin muttei mainittavaa tulosta siitä.

Ja kohta Ukraina heläyttikin maalin. Lucas Bergström torjui jalalla ensimmäisen lähivedon, toista ei enää millään. Niinpä 28 minuutin tietämissä Ukraina meni 1–0-johtoon, maaliseppona Dynamo Kievin kärkimies Vladyslav Vanat.

Takaiskun jälkeenkään Pikkuhuuhkajat ei yltänyt tasapainoisiin hyökkäyksiin. Ukraina prässäsi karskisti ja hallitsi kenttää.

Aivan ennen taukoa Suomi löi sentään isompaa vaihdetta sisään. Pari kulmaa tuli, tasoitusta ei.

Suomelta ensipuolisko oli vaisu, peräti huono. Hollanti-pelissä näkynyt irtonainen peli-ilo oli kadoksissa ja päättämätön epävarmuus leimasi joukkuetta. Vantterat ukrainalaiset veivät tilan Suomen taitopelaajilta. Tauolla jostain piti löytyä sitä taisteluhenkeä, jolla ottelu kääntyisi vielä voitoksi.

Tauolta Suomen Adam Marhievin tilalle juoksi Naatan Skyttä.

Heti tuli vaarallisia menetyksiä, ei hyvältä näyttänyt. Jo 49. minuutilla Ukrainan keskityspallossa hölmöiltiin raskaasti, joten Maksym Braharun oli helppo putata pallo tyhjiin. Ukrainalle 2–0.

Suomi otti 54. minuutilla kaksi vaihtoa. Juho Talvitien korvasi Casper Terho, ja Matti Peltolan Luka Hyryläinen.

Vaihdoista saatiin uutta pontta, ja hallinta ainakin hyväksi toviksi. Ukraina reagoikin oitis kaksin vaihdoin.

Ukraina alkoi rikkoa yhä raaemmin ottein, tuomari jakoi kyllä kortteja vaan liian säästeliäästi. Se rikkoi samalla Suomen pelirytmiä. Ukraina vaihtoi myös sisään kaksi uutta miestä.

Otso Liimatta teki tilaa Niklas Pyyhtiälle 73. minuutilla.

Aika oli käymässä vähiin. Ville Koski sai varoituksen – eikä saa pelata keskiviikon Tanska-pelissä. Samassa Kalle Wallius tuli ulos ja Miska Ylitolva sisään.

Topi Keskinen vasemmalla laidalla jaksoi pitää vauhtia ja hassuttaa puolustajia, aivan loppuun asti. Mutta useimmiten hän jäi kuvioineen kovin yksin.

Tuli neljä minuuttia lisäaikaa. Ukrainan kapteeni Volodymyr Brazhko lensi toisella kortilla vielä suihkuun.

Vaikka Suomi painoi lopussa voimalla, aika loppui kesken. Tempoa olisi totta kai pitänyt vaihtaa jo huomattavasti aikaisemmin.

Reipasotteisesta pelistä jäi paljon valjumpi kuva kuin Hollanti-tasurista. Toisaalta Hollanti-pelin kaltaista hurmosta on vaikea loihtia jokaiseen koitokseen. Pikkuhuuhkajat rohkaistui ja petrasi pelin edetessä, siltikään kokonaisarvosanoin ei ylitetty seiskaplussaa. Tämän tason mittelöissä se ei riitä.

Topi Keskinen oli tänään Pikkuhuuhkajien pääosassa, muut pahasti sivurooleissa.

Keskiviikkona klo 19 vastaan juoksee tasokas Tanska D-lohkon kolmannessa pelissä. Siinä kelpaa suomalaisille vain voitto jos on haluja jatkopeleihin.

Kansan Uutiset raportoi tuosta ottelusta, jota sitäkään ei nähdä Suomen ilmaiskanavilta tv:ssä. Mikä sinänsä on valitettavaa, käsittämätöntä suorastaan.