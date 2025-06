Pikkuhuuhkajien juostessa EM-kisojen viimeiseen alkulohkopeliin oli mahdollisuuksia niukalti: reilulla Tanska-voitolla kisat ehkä jatkuisivat, tasapeli tai tappio lähettäisi joukkueen juhannukseksi kotiin. Voittokin vaati vielä sen, että Hollanti voittaisi samaan aikaan Ukrainan – vaan ei enempää kuin yhdellä maalilla. Se on sitä, urheilumatematiikkaa.

Alkuilta oli lämmin, +26 astetta, ja miltei tuuleton. Kosice Football Arenalle oli saapunut 6 940 katsojaa. Suomen kannustajat olivat edelleen erittäin hyvin äänessä, tosin aiempia pelejä hieman suppeampana joukkona.

Hävittyyn Ukraina-otteluun valmentaja Mika Lehkosuo oli muokannut kokoonpanoa rajusti, kun kenttäpelaajista 4/10 vaihtui. Tänään hän palasi liki alkuperäiseen, avauksessa nähtiin taas laituri Casper Terho, keskikenttämiehet Naatan Skyttä ja Luka Hyryläinen ja oikea laitapakki Miska Ylitolva. Matti Peltola korvasi pelikiellossa olevan Ville Kosken topparina. Sen sijaan keskikentän Adam Marhiev aloitti penkillä.

ILMOITUS ILMOITUS

Tanskalle peli oli vähämerkityksisempi, kahdella voitollaan se oli jo varmistanut paikan puolivälierissä. Eivät juutit silti alentuisi pelailemaan millään puolivaloilla.

Ottelu käynnistyi tiiviisti puolustaen, puolin toisin. Silti tasan 10 minuutin kohdalla Tanska iski 1–0. Oikealta rynninyt Sporting Lissabonin hyökkääjä Conrad Harder kiskaisi läheltä ja kovaa etukulmasta maalin kattoon. Puolustus oli myöhässä ja maalivahti Lucas Bergström voimaton.

Peli jatkui tanskalaisten otteessa. Suomi ei saanut mainostettua prässipeliään puremaan. Näytti paikoin jopa flegmaattiselta etenkin hyökkäyksiin lähdöissä.

Puolen tunnin jälkeen saatiin ensimmäinen kunnon maalipaikka, joka päättyi Casper Terhon kovaan kutiin – karkeasti yli. Heti perään Topi Keskinen tempaisi lujaa puolustajan blokatessa viime hetkellä.

Pikkuhuuhkajat painoi nyt päälle. Puoliskon loppua kohden tilanteita tuli toistuvasti, mutta Tanska puolusti maltilla. Casper Terhoa varoitettiin 44. minuutilla.

Tauolle mentiin miettimään. Rinnakkaispelissä Hollannin 1–0-johto Ukrainasta oli juuri sitä, mitä Suomi toivoi – mutta miten jatkaa hallintaa ja latoa vielä pallo kolmesti Tanskan maaliin? Sitä tilanne vaatisi.

Tauolta Adam Marhiev tuli Luka Hyryläisen tilalle.

Suomi jatkoi painostaen. Jos kulmia tulikin solkenaan, huippupaikat puuttuivat. Kesken painostuksen Conrad Harder väläytti jälleen laukaustaan – onneksi vain tolppaan.

Marhiev toi mukanaan ryhtiä. Hän osaa rakentaa peliä rauhassa, juonikkain syötöin.

Kun tunti oli pelattu, Tanska jysäytti ylähirteen. Suomi vaihtoi loukkaantuneen Miska Ylitolvan paikalle Dario Naamon ja Otso Liimatan tilalle Niklas Pyyhtiän.

Casper Terho veti tolppaan – mutta juutit tulivat vastaiskuun täydellä höyryllä. Jälleen asialla oli tähtipoika Conrad Harder; tarkasti alakulmaan ohi Bergströmin näppien. 2–0, ikävä kyllä.

Pikkuhuuhkajat vaihtoi kohta Casper Terhon pois ja Juho Talvitien sisään.

Vihdoin 73. minuutilla osui Suomi! Naatan Skyttä paukautti keskeltä pallon voimalla sisään: 2–1.

Aikaa kellossa oli noin vartti.

80. minuutilla Talvitie viritti takakulmaan kudin, jonka Tanskan veskari Andreas Jungdal torjui täpärästi kulmaksi.

82. minuutilla Suomi sai vaparin 20 metristä. Pienestä sivusyötöstä Topi Keskinen veti sydämen kyllyydestä vasempaan alakulmaan. Oltiin jo 2–2:ssa!

Santeri Väänänen teki vielä 84. minuutilla tilaa Oiva Jukkolalle.

Painostettiin, mutta aika kului.

Lisäaikaa näytettiin kolme minuuttia. Tanska teki kohta maalin – paitsiosta.

Loppuvihellys ja peli päättyi. Tasapeli 2–2 oli lopulta merkittävä tulos lohkoykköstä vastaan

Pikkuhuuhkajat oli herännyt rajuun taisteluun. Tuloksen kannalta se tuli liian myöhään, mutta jättää EM-kisajoukkueesta kuitenkin vahvan myönteisen jälkikuvan. Saldona Kosicesta oli kaksi tasapeliä ja yksi tappio, pisteitä kaksi. Kaadettuaan 2–0 Ukrainan Hollanti meni jatkoon D-lohkosta.

Suomen kisamatka ei ollut hukkareissu. Enemmän oli saavutettavissa, mutta urheilussa harvoin saa sitä kaikkein täysintä pottia.

Pikkuhuuhkajat on mainiosti yhteen hioutunut ryhmä. Mika Lehkosuo on siinä tehnyt hyvää työtä. Monista pelaajista voi jo sanoa, että heidän edessään on kova pelaajaura – ura, josta näimme nyt tärkeitä alkutahteja.

Ensi kerralla uudestaan. Kiitos, pojat!