Malawin kalastajayhteisöjen naiset joutuvat kalaa hankkiessaan niin usein seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi, että ilmiötä yleisesti kutsutaan nimellä ”seksiä kalaa vastaan”.

Malawin ihmisoikeuskomission tuore raportti paljastaa, että naisten oikeuksia loukataan laajamittaisesti Malawijärven kalastajien keskuudessa. Kalastusveneitä omistavat miehet painostavat kalakaupalla eläviä naisia seksiin.

Komission tutkimus näyttää, miten syvään juurtunut käytäntö on ja etteivät viranomaiset tee juuri mitään estääkseen naisten systeemistä hyväksikäyttöä. Valvontamekanismien puute altistaa naiset seksuaaliselle hyväksikäytölle eivätkä he saa tukea esimerkiksi tultuaan tahtonsa vastaisesti raskaaksi.

ILMOITUS ILMOITUS

Ei valinnanvaraa

Yksi raporttiin haastatelluista naisista on 42-vuotias Joyce Issa. Issa on toiminut kala-alalla yli 15 vuotta. Sinä aikana kalastajat ovat useasti painostaneet hänet sukupuoliyhteyteen ehtona kalan myymiselle.

– Joskus ainoa tapa saada kalaa ostetuksi on suostua heidän vaatimuksiinsa. Se on ollut nöyryyttävää, mutta perheeni ruokkimisen ja liiketoimintani jatkamisen paine ei ole jättänyt minulle valinnanvaraa, Issa kertoo.

Kalakantojen pienentyminen on vielä pahentanut tilannetta. Ostajat joutuvat kilpailemaan keskenään, ja kun kalaa on saatavilla, hinta on korkea. Naisostajille pelkkä raha ei useinkaan riitä, vaan lisämaksuna vaaditaan seksiä.

Kohennusta luvassa

Seksiä kalaa vastaan -ilmiö ei ole yksin malawilainen erikoisuus. Eri puolilta Saharan eteläpuoleista Afrikkaa kerrotaan samanlaisista tapauksista kalastuksesta riippuvaisissa yhteisöissä.

– On kyse vallasta ja hengissä pysymisestä. Kun naisilta puuttuu neuvotteluvoimaa ja valtio ei heitä suojele, hyväksikäyttö normalisoituu, nimettömäksi jättäytyvä naisten oikeuksien puolustaja Malawijärven Mangochin kalastajayhteisöistä selittää.

”Tarvitsemme lisää naisia johtajiksi yhteisöissään ja lakeja heidän tuekseen.”

– Hallituksen tulisi taata, että lakeja ei vain säädetä, vaan niitä myös noudatetaan. Tarvitsemme lisää naisia johtajiksi yhteisöissään ja lakeja heidän tuekseen.

Naisten tilanne on kuitenkin hiukan kohentunut viime aikoina. Pääsyynä on Issan mukaan Malawissa jalansijaa saanut YK:n maailmanlaajuinen sukupuolten tasa-arvoon tähtäävä HeForShe -kampanja.

– Nyt me voimme ilmoittaa tapauksista ja asioille tehdäänkin jotain, hän sanoo.

Naiset ovat myös rohkaistuneet puhumaan kohtelustaan. Ihmisoikeuskomissio puolestaan on tutkimuksensa perusteella julkaissut toimenpidelistan, johon kuuluu muun muassa naisten johtamien osuuskuntien perustaminen, vaihtoehtoisten taloudellisten mahdollisuuksien luominen ja kansanvalistus. Lisääntynyt julkisuus ja vahvempi institutionaalinen tuki voivat johtaa hyväksikäyttöjärjestelmän purkamiseen – jos ajatus hyväksytään myös paikallisella tasolla.