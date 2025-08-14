Vasemmistoliiton kansanedustaja, eduskunnan suuren valiokunnan jäsen Mai Kivelä sai tänään torstaina varmistuksen siitä, että hänen esittämänsä ylimääräinen suuren valiokunnan kokous toteutuu.
Suomi valmistautuu parhaillaan EU:n ulkoministerien epäviralliseen kokoukseen ja suuren valiokunnan kokouksessa käsitellään muun muassa Suomen kantoja Gazan tilanteeseen. Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) on kokouksessa kuultavana.
– Suomen on korkea aika vaikuttaa siihen, että koko EU yhdessä toimisi Gazan kansanmurhan lopettamiseksi, Kivelä painottaa.
”Nyt viimeistään on oikea aika vaatia toimia kansanmurhan lopettamiseksi.”
– Kansainvälisen oikeuden mukaan valtioiden velvollisuus on estää kansanmurha. EU on Israelin suurin kauppakumppani ja Suomessa tehokkain painostuskanava suhteessa Israeliin on EU:n kautta.
Kivelä painottaa sitä, että konkreettisia toimia tarvitaan kaikilta EU-mailta. Hänen mielestään Suomen tulisi edistää aktiivisesti EU-tason toimia, kuten laajoja kauppapakotteita sekä EU:n ja Israelin välisen assosiaatiosopimuksen jäädyttämistä.
– Nyt viimeistään on oikea aika vaatia suuren valiokunnan hallituspuolueilta sekä hallituksen vastaavilta ministereiltä aitoja aktiivisia toimia kansanmurhan lopettamiseksi, Kivelä sanoo.