Mikkelin huhtikuussa valittu uusi kaupunginvaltuusto myönsi ensimmäisessä kokouksessaan kesäkuun alussa lisämäärärahan Suonsaaren vastaanottokeskuksen laajentamista varten. Samalla valtuusto antoi siunauksensa kaupungin aikeille purkaa yhdeksän vuokrasopimusta läheisestä rivitalosta, joka otetaan vastaanottokeskuksen käyttöön.

Mikkelin kaupunki vuokraa rivitalot jatkossa Luona oy:lle, jolla on naapurissa sijaitseva vastaanottokeskus. Vastaanottokeskus perustettiin käytöstä poistettuun vanhainkotiin vuonna 2015.

Häätöjä

Valtuustoin yksimielinen päätös on nyt johtanut hälyyn siitä, että sen vuoksi joukko kaupungin vuokralaisia häädetään kodeistaan.

– Kotinsa menettävät ihmiset olisi pitänyt ottaa paremmin huomioon päätöksen valmistelussa ja viestinnässä, kyllä näin on, vasemmistoliittoa edustava kaupunginvaltuutettu Lotta Tuominen kirjoittaa Instagramissa.

– Silti pidän valtuuston tekemää päätöstä oikeana enkä allekirjoita julkisessa keskustelussa vilissyttä narratiivia, jonka mukaan kaupunki olisi toiminut ahneesti ja välinpitämättömästi.

Tuominen toteaa niin virkamiesten kuin valtuutettujen perustelleen päätöstä myönteisillä vaikutuksilla, joita vastaanottokeskuksella on Mikkelin taloudelle.

– Heidän analyysinsa pitää paikkansa, mutta pidän tärkeänä korostaa, että vastaanottokeskuksen kunnostaminen on tärkeää myös inhimillisestä näkökulmasta – onhan sekin koti kymmenille ja työpaikka 15 ihmiselle, hän toteaa.

Tuominen oli ainoa valtuutettu, joka otti kokouksessa esille häädettävien vuokralaisten kohtalon. Hänelle kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä vastasi, että vuokrataloissa lähialueella on tilaa vastaanottokeskuksen alta pois muuttaville kuntalaisille.

– Ilman laajennusta vastaanottokeskus saatettaisiin lakkauttaa kokonaan, jolloin vielä useampi ihminen joutuisi etsimään uuden asuinsijan.

Päätöksen takana on tarve laajentaa satapaikkainen vastaanottokeskus 300-paikkaiseksi.

Kaksi heikossa asemassa olevaa ryhmää

Tuominen toteaa, että julkisessa keskustelussa rivitalon vuokralaiset on esitetty turvapaikanhakijoita tärkeämpänä ryhmänä.

– Kaksi heikossa asemassa olevaa ryhmää on siis asetettu vastakkain, vaikka tosiasiassa he kärsivät samasta, vallalla olevasta vihamielisyydestä, hän arvioi.

Hän uskoo, että esimerkiksi uuden vuokra-asunnon löytäminen pienituloiselle Mikkelistä olisi helpompaa, jos pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtama oikeistohallitus ei olisi juuri tehnyt leikkauksia asumistukeen ja muuhun sosiaaliturvaan.

– Se on se sama hallitus, joka tekee Suomeen kotiutumisesta koko ajan vaikeampaa sekä leikkaamalla maahanmuuttajille suunnatuista palveluista että lietsomalla rasistista ilmapiiriä, hän painottaa.

Huonot tilat

Tuominen arvioi lisäksi, että kyseessä olevat Suonsaarentien tilat eivät ole riittävän hyväkuntoisia kenenkään asunnoiksi.

– Mielestäni meidän päättäjien pitäisikin keskustella seuraavaksi siitä, kuinka kauan pidempään Suonsaaressa kannattaa rempata ja milloin vastaanottokeskukselle olisi syytä etsiä uudet tilat, hän kirjoittaa.

Erityisesti perussuomalaiset ovat nyt pitäneet asiasta ääntä. Esimerkiksi puolueen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra, sisäministeri Mari Rantanen ja europarlamentaarikko Sebastian Tynkkynen ovat paheksuneet päätöstä viestipalvelu X:ssä.

Päätöstä oli kuitenkin Mikkelin kaupunginvaltuustossa tekemässä perussuomalaisten kolme valtuutettua, joista yksi on kansanedustaja Jaana Strandman. Hän on myöhemmin sanonut, että Lotta Tuomisenvaltuuston kokouksessa esittämästä kysymyksestä ja siihen annetusta vastauksesta huolimatta, että käsitti tilojen peruskorjauksen olleen kyseessä.

Päätöksen taustalla lisäksi on Rantanen sisäministerinä läpi ajama päätös siitä, että vastaanottokeskusten pitää olla vähintään 300-paikkaisia..