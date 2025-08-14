Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen kritisoi sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) Kansaneläkelaitokselle tekemää pyyntöä uusien sosiaaliturvaleikkauksien valmistelusta.
Pekonen pitää sosiaaliturvaan kaavailtuja lisäleikkauksia kestämättöminä.
– Ministeri Grahn-Laasonen politiikalla Suomessa ovat kasvaneet ainoastaan asunnottomuus, työttömyys ja leipäjonot, Pekonen sanoo.
”Kansaneläkelaitos ei ole edelleenkään kokoomuksen ajatuspaja.”
– Samalla uusia Kela-korvauksia jaetaan satojen miljoonien edestä yksityisten terveysjättien voittoihin. Köyhyyden lisääminen näyttää olevan kokoomukselle itseisarvoinen ideologinen tavoite.
Pekonen muistuttaa Kansaneläkelaitoksen olevan eduskunnan valvonnassa oleva itsenäinen sosiaaliturvalaitos, jolle ministerien ei ole ollut tapana antaa poliittisia valmistelutehtäviä.
– Ministeri Grahn-Laasosen harkintakyky on pettänyt tässä asiassa. Kansaneläkelaitos ei ole edelleenkään kokoomuksen ajatuspaja, vaikka johtoon on istutettu kovaa leikkauslinjaa ajava puolueen jäsen, Pekonen sanoo.