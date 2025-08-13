Vasemmistoliiton nykyinen puoluevaltuuston puheenjohtaja Miikka Kortelainen ilmoitti keskiviikkona halukkuudestaan puolueen varapuheenjohtajaksi. Kortelainen on ensimmäinen, joka on kertonut tavoittelevansa varapuheenjohtajan paikkaa marraskuussa Vantaalla pidettävässä puoluekokouksessa.

Kortelainen on toiminut puoluevaltuuston puheenjohtajana kaksi puoluekokouskautta. Lisäksi hän on muun muassa johtanut Kajaanin kaupunginvaltuustoa jo 23-vuotiaana. Hän on myös SAK:n edustajiston varapuheenjohtaja ja Kainuun aluevaltuuston puheenjohtaja.

– Näissä kaikissa tehtävissä olen oppinut, että hyvä johtajuus ei synny yksin kovista puheista, vaan kyvystä kuulla, yhdistää ja löytää yhteistä suuntaa erilaisten näkemysten keskellä, Kortelainen toteaa tänään keskiviikkona lähettämässään tiedotteessa.

– Vasemmistossa minulle tärkeintä on, että olemme liike, joka yhdistää erilaiset ihmiset ja kokemukset yhteisen päämäärän taakse. Meidän voimamme syntyy siitä, että jaamme samat arvot ja katsomme rohkeasti eteenpäin – vaikka arki, ympäristö ja elämänpolut olisivat erilaisia, hän sanoo.

– Vasemmisto on silloin vahvimmillaan, kun jokainen tuntee olevansa osa yhteistä matkaa ja löytää oman tapansa vaikuttaa.

Nyt puoluetta johtaa puheenjohtaja Minja Koskela. Varapuheenjohtajia ovat Veronika Honkasalo, Jouni Jussinniemi ja Minna Minkkinen. Puoluesihteerinä toimii Anna Mäkipää. Puoluekokouksessa ei valita puoluesihteeriä.