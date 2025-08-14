Tuula Kärki

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela tyrmää sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) kaavailemat uudet sosiaaliturvaleikkaukset. Keskiviikkona Helsingin Sanomat kertoi Grahn-Laasosen antaneen Kelalle toimeksiannon valmistella uusia ehdotuksia sosiaaliturvan leikkaamiseksi.

– Grahn-Laasonen on tekemässä suomalaiselle sosiaaliturvajärjestelmälle vielä suurempaa tuhoa kuin aikoinaan ammatilliselle koulutukselle opetusministerinä toimiessaan. Suuryrityksille ja rikkaille jaetut miljardiluokan veronalennukset kompensoidaan jälleen köyhimmiltä leikkaamalla, Koskela sanoo.

”Eduskunnan valvoman Kansaneläkelaitoksen ei pitäisi toimia puolueen tai ministerin poliittisena valmistelukoneistona.”

Rooli hämärtyy?

Koskela muistuttaa siitä, että Kelan pääjohtajana aloitti kesäkuun alussa kokoomuslainen Lasse Lehtonen, joka on julkisuudessa vaatinut leikkauksia sosiaaliturvaan. Koskela pelkää Kelan lakisääteisen roolin hämärtyvän kokoomuksen kahmiessa valtaa itselleen.

– Eduskunnan valvoman Kansaneläkelaitoksen ei pitäisi toimia puolueen tai ministerin poliittisena valmistelukoneistona. Kokoomuksen Kela-suhmurointi ajaa Suomea syvenevään eriarvoisuuskriisiin, Koskela sanoo.

Yhä lisää leikkauksia

Myös vasemmistoliiton oululaiset kansanedustajat Hanna Sarkkinen ja Jessi Jokelainen tuomitsevat pääministeripuolue kokoomuksen aikeet tuoda budjettineuvotteluihin lisää sosiaaliturvaleikkauksia.

– Orpon hallitus on jo leikannut muun muassa asumisen tuista, työttömyystuista, lapsiperheiltä ja opiskelijoilta, ja nyt ilmeisesti hallitus haluaa kaapia tuhkan rippeetkin pesästä, Jokelainen sanoo.

– Samanaikaisesti, kun hallitus on omilla päätöksillään heikentänyt työllistymistä poistamalla suojaosat ja kurittamalla pieniä yrityksiä arvonlisäveron korotuksella, se vie viimeisetkin mahdollisuudet inhimilliseen toimeentuloon uusilla sosiaaliturvan leikkausesityksillä.

”Eikö mikään riitä?”



Sarkkinen puolestaan arvioi kokoomuksen leikkausfantasioiden olevan irti todellisuudesta.

– Eikö mikään riitä?, Sarkkinen kysyy.

Hänkin muistuttaa pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtaman oikeistohallituksen jo päättämien sosiaaliturvaleikkausten pudottaneen monia suomalaisia köyhyyteen.

– Nyt hallitus haluaa maksattaa vielä keväällä päätettyjen suurituloisten ja yritysten veronkevennysten valtion talouteen tekemän aukon leikkaamalla jälleen pienituloisilta suomalaisilta. Haluaako kokoomus todella vielä lisää köyhyyttä ja eriarvoisuutta Suomeen? Sarkkinen ihmettelee.

Sarkkinen huomauttaa, että oikeistohallituksen leikkauspolitiikka on syventänyt ja pitkittänyt Suomen taantumaa, ajanut ihmisiä köyhyyteen ja kodittomaksi, sekä kasvattanut leipäjonoja huomattavasti. Sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan pelkästään vuosien 2024 ja 2025 leikkaukset lisäävät köyhien ihmisten määrää Suomessa noin 100 000:lla.

– Moni pienituloinen suomalainen joutuu jo pohtimaan ostaako ruokaa vai lääkkeitä. Ei näillä ihmisillä yksinkertaisesti ole ylimääräistä, mistä leikata. Nämä kokoomuksen leikkausfantasiat ovat siis täysin irti todellisuudesta, Sarkkinen toteaa.

”Huonoa suhdannepolitiikkaa”

Sarkkinen muistuttaa myös sitä, että leikkaukset sosiaaliturvaan on myös huonoa suhdannepolitiikkaa tilanteessa, jossa Suomen talous kärsii mittavasta kysyntävajeesta. Pienituloisiin kohdistuvat leikkaukset ovat erityisen haitallisia kokonaiskysynnän ja talouskasvun näkökulmasta.

– On selvää, ettei ole kyse pakosta tai välttämättömistä päätöksistä, vaan arvovalinnoista. Sosiaaliturvan leikkaaminen on erityisesti kokoomukselle ideologinen tavoite. Massatyöttömyyden olosuhteissa köyhiltä leikkaaminen on erityisen julmaa ja lyhytnäköistä, Sarkkinen toteaa.

”Vihamielistä”

Jokelainen muistuttaa siitä, että hallitus kaavailee leikkauksia myös toimeentulotukeen, vaikka useat asiantuntijat ovat arvioineet ne kohtuuttomiksi muun muassa osatyökykyisiä ja työkyvyttömiä kohtaan.

– Hallituksen sosiaaliturvapolitiikka on systemaattista luokkayhteiskunnan jakolinjojen jyrkentämistä ja uusliberaalin talouspolitiikan ajamista hyvinvointiyhteiskunnan perusperiaatteiden tilalle, Jokelainen toteaa.

– Orpon hallituksen budjettiesitykset ovat suoranaisen vihamielisiä kaikkia muita paitsi ylintä tulokymmenystä kohtaan.

Aiemmin aamulla myös vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen arvosteli Kansan Uutisissa Gran-Laasosen toimintaa Kelan suuntaan.