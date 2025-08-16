– Monilla nuorilla ei ollut pääsyä ehkäisyvälineisiin tai he saivat väärää tietoa. He pyysivät apua myös muihin terveysongelmiin ja ravitsemukseen tai jouduttuaan seksuaalisen hyväksikäytön tai perheväkivallan uhreiksi, yhteisöohjaaja Luz Noli kertoo.

Hän työskenteli useilla paikkakunnilla Tucumánin maakunnassa, missä suurin osa haavoittuvien asuinalueiden nuorista oli keskeyttänyt koulunkäynnin.

Lastenlääkäri Liliana Ensisa Chacon maakunnasta kuvaa ehkäisyohjelman alkuvaiheen vastustusta.

– Konservatiivinen Älä koske lapsiini -järjestö hyökkäsi meitä vastaan, mutta me taistelimme, jotta nuorten oikeudet ja tieto saivat tilaa. Chacossa noin 5 000 teinityttöä synnytti vuodessa, mutta ohjelman avulla määrä laski 2 470:een. Plan Enia merkitsi nuorten oikeuksien kunnioittamista tavalla, jota ei ennen ollut nähty, Ensisa sanoo.

Plan Enia -ehkäisyohjelma onnistui viidessä vuodessa puolittamaan teiniraskaudet ja auttoi lähes puolta miljoonaa nuorta. Sitten presidentti Javier Milei aloitti laajat julkisen sektorin leikkaukset. Näiden ”moottorisahaleikkausten” osana Plan Enian rahoitus lopetettiin, yli 600 työntekijää irtisanottiin ja ohjelman toiminta pysähtyi.

Vaikka hallitus on luvannut, että ehkäisyneuvonta jatkuisi muun terveydenhuollon kautta, käytännössä palvelut ovat romahtaneet etenkin köyhimmissä maakunnissa.

– Yksi sukupolvi menettää mahdollisuuden rakentaa itselleen toisenlaista tulevaisuutta, sanoo seksuaali- ja lisääntymisterveyden tutkija Silvina Ramos.

Plan Enia oli kokonaisvaltainen tuki nuorille

Plan Enia aloitettiin vuonna 2017 ja toimi kouluissa, terveyskeskuksissa sekä yhteisöissä. Ohjelma tarjosi nuorille kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta, yksilöllistä neuvontaa sekä pitkäkestoisia ehkäisymenetelmiä, kuten kierukoita ja ehkäisykapseleita.

Tulokset olivat merkittäviä. Vuoden 2017 ja 2022 välillä 15–19-vuotiaiden raskaudet vähenivät 50 prosenttia, ja alle 15-vuotiaiden äitien määrä laski yli kolmanneksella. Vuosina 2019–2022 ohjelma esti yli 91 000 teiniraskautta.

Teiniraskaudet maksavat Argentiinalle vuosittain noin 780 miljoonaa euroa. Ekonomisti Federico Tobar YK:n väestörahastosta (UNFPA) kertoo, että suurin osa kustannuksista johtuu teiniäitien heikosta työmarkkina-asemasta ja sitä kautta menetetyistä tuloista. Lisäksi valtion terveys- ja sosiaalikulut kasvavat.

– Vaikka teiniäiti ei olisi köyhistä oloista, hänellä on suuri riski jäädä köyhyysloukkuun. Usein myös teiniäitien lapset elävät heikommissa oloissa, mikä ylläpitää sukupolvet ylittävää köyhyyttä, Tobar sanoo.

Latinalaisessa Amerikassa on Afrikan jälkeen eniten alaikäisiä äitejä koko maailmassa.

Lakkautus herätti kritiikkiä

Plan Enia ei ollut pelkkä ehkäisyohjelma, vaan osa rakenteellista muutosta, joka suojeli nuoria tyttöjä tulemasta äideiksi liian varhain ja auttoi heitä jatkamaan koulunkäyntiä.

– Ohjelma antoi nuorille mahdollisuuden parempaan tulevaisuuteen ja työmarkkinoille, korostaa Ramos.

Plan Enian lakkauttaminen on herättänyt laajaa kritiikkiä. Kansanedustajat ovat jättäneet lakialoitteen, joka turvaisi vastaavan ehkäisyohjelman ja estäisi sen äkillisen lopettamisen tulevaisuudessa.

Tutkijat ja sosiaalityöntekijät varoittavat, että palveluiden katoaminen voi pahentaa köyhyyttä ja eriarvoisuutta, heikentää nuorten koulutusmahdollisuuksia sekä vaikeuttaa työllistymistä.

– Hallitus ei tunnu ymmärtävän, mitä nuorten kouluttautuminen ja työelämään pääsy merkitsevät koko maalle, Ramos sanoo.