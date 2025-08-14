Vasemmistoliiton helsinkiläiset kansanedustajat Minja Koskela, Veronika Honkasalo ja Mai Kivelä vaativat Suomea aloittamaan gazalaisten lapsipotilaiden evakuoinnit välittömästi.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on tarjoutunut hoitamaan Gazan lapsia, mutta Suomi ei ole edelleenkään suostunut evakuointipyyntöihin.

– Israel on sotatoimillaan suurimman osan Gazan sairaaloista ja ajanut terveydenhuoltojärjestelmän romahdukseen. Suomi ei ole edelleenkään kantanut omaa vastuutaan katastrofaalisesta tilanteesta, vaikka jo 11 muuta EU-maata evakuoivat potilaita, Honkasalo sanoo.

HUS on jo ilmoittanut voivansa hoitaa Gazasta evakuoitavia potilaita.

Kivelä jätti asiasta kirjallisen kysymyksen sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juusolle (ps.) kesäkuussa. Hän pitää kestämättömänä Juuson vastausta, jonka mukaan “sosiaali- ja terveysministeriö seuraa suomalaisten julkisten sairaaloiden mahdollisuuksia ottaa vastaan potilasevakuointeja”.

– HUS on jo ilmoittanut voivansa hoitaa Gazasta evakuoitavia potilaita, joten ministerin toimettomuudelle ei ole perusteita. Gazan humanitaarinen tilanne muuttuu päivä päivältä katastrofaalisemmaksi ja odottaminen maksaa ihmishenkiä, Kivelä sanoo.

Koskela muistuttaa EU:n pelastuspalvelumekanismin olevan jo laajasti käytössä, ja myös Suomi on evakuoinut sen puitteissa potilaita Ukrainasta.

– EU-komissio, palestiinalaishallinto, WHO ja lukuisat järjestöt ovat vedonneet Suomeen evakuointien käynnistämiseksi. Kaikilta hallituspuolueilta tulisi saada selkeä vastaus siihen, voiko ministeri Juuso istua loputtomiin asian päällä, Koskela sanoo.