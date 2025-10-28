ILMOITUS ILMOITUS

HSL:n hallitus päätti tänään tiistaina nostaa joukkoliikenteen lippujen hintoja ensi vuodelle 3,1 prosenttia. Vihreiden ja vasemmistoliiton esitys, että hintoja ei nostettaisi, kaatui äänin 4–10.

Korotuksen takana olivat toisensa löytäneet SDP ja kokoomus yhdessä perussuomalaisten kanssa.

– Lippujen hinnat ovat jo nykyisellään monen pieni- ja keskituloisen kipurajalla. Jatkuvat korotukset laittavat ihmiset valitsemaan lääkkeiden ja liikkumisen välillä ja nostavat kynnystä palveluihin pääsemiseen, HSL:n hallituksen jäsen Pinja Vuorinen perustelee vasemmistoliiton vastustavaa kantaa.

– Lisäksi hintojen nousu uhkaa ajaa ihmiset pois joukkoliikenteen kyydistä, mikä uhkaa sekä HSL:n taloutta että omistajakuntien ilmastotavoitteiden toteutumista.

Eivätkä korotukset jää ensi vuoteen. HSL:n hallituksen helsinkiläinen puheenjohtaja Mirita Saxberg kokoomuksesta viesti välittömästi hallituksen päätöksen jälkeen, että korotuksen läpivieneet puolueet ovat sitoutuneet vastaaviin vuosittaisiin korotuksiin vuoteen 2029 asti, kertoo vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Mia Haglund.

– Jos puolueet tosiaan ovat tehneet diilin kauden mittaisista hinnankorotuksista, niin se tarkoittaa törkeää helsinkiläisten sumutusta. Juuri hyväksytty Helsingin kaupunkistrategia tavoittelee nimittäin helsinkiläisten lippujen reaalihintojen laskua strategiakauden aikana vuoteen 2026 verrattuna. Vaikuttaa siltä, että SDP ja kokoomus ovat keskenään sopineet pettää helsinkiläisten luottamuksen ja rikkoa strategiasopua.

Ennen vaaleja tavoite oli alentaa hintoja



Apulaispormestari Paavo Arhinmäki näkee HSL:n hallituksen päätöksessä valtapoliittisen ulottuvuuden Helsingin kuntapolitiikassa. Hän pitää erikoisena, että SDP on mukana diilissä, jossa joukkoliikenteen lippujen hintoja korotetaan vuosittain vuoteen 2029 asti.

Arhinmäki kommentoi Facebookissa, että vielä ennen kevään kuntavaaleja SDP:n pormestariehdokas Eveliina Heinäluoma korosti jokaisessa paneelissa, että joukkoliikenteenlippujen hintoja pitää saada alas.

”Nyt ensitöikseen demarit liittoutuvat kokoomuksen kanssa korottaakseen lipunhintoja.”

”SDP lupasi vaaleissa, että heitä äänestämällä Helsingissä tulee muutos. Näin on todella tapahtunut. Mutta kuinka moni sosiaalidemokraatteja äänestänyt halusi muutokseksi kokoomuksen ja demareiden diilipolitiikan?”, Arhinmäki kysyy.