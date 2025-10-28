HSL:n hallitus päätti tänään tiistaina nostaa joukkoliikenteen lippujen hintoja ensi vuodelle 3,1 prosenttia. Vihreät esitti vasemmistoliiton kannattamana, että lippujen hintoja ei nosteta vuonna 2026. Esitys hävisi äänin 4–10. Lippujen hintoja olivat korottamassa SDP:n, kokoomuksen, perussuomalaisten ja RKP:n edustajat HSL:n hallituksessa.

Lisäksi puolueiden välisen sopimuksen neuvotelleet kokoomus, SDP, PS ja RKP ovat sitoutuneet nostamaan lippujen hintoja joka vuosi 3,1 prosenttia.

Vastaesityksen tehneiden vihreiden mukaan HSL:n taloudellinen tilanne on parhaillaan muutoksessa. Kuntien ja HSL:n välillä on käynnissä neuvottelut infrakorvausjärjestelmän uudistamisesta. Tämä keventäisi HSL:n kulupainetta merkittävästi ja mahdollistaisi talouden tasapainottamisen ilman uusia hinnankorotuksia. Mahdollisten muutosten takia HSL:n ei tulisi sitoutua hinnankorotuksiin vuosilla eteenpäin.

ILMOITUS ILMOITUS

– Olemme pettyneitä päätökseen korottaa lippujen hintoja. Joukkoliikenteen kustannukset ovat jo nyt monille kipurajalla, eikä lisäkorotuksia voi nykyisessä taloustilanteessa pitää kestävänä. Hinnat ovat nousseet viime vuosina merkittävästi, ja uudet korotukset uhkaavat karkottaa matkustajia entisestään. Ennen kuin HSL:n rahoituksen rakenteelliset ongelmat ratkaistaan, ei ole oikein siirtää kustannuksia matkustajien maksettavaksi. HSL:n talous ei korjaannu lippujen hinnoilla, toteaa HSL:n hallituksen jäsen Peppi Seppälä, joka edustaa Espoon vihreitä.

– Elinkustannuskriisin keskellä on kestämätöntä tehdä jatkuvia korotuksia palveluun, jota kuntalaiset tarvitsevat töihin, kouluun ja palveluihin pääsemiseksi. Tämä ymmärretään myös HSL:n kahden suurimman omistajakunnan kaupunginhallituksissa, jotka ovat lausuneet hintojen korotuksia vastaan, vasemmistoliitto edustava Pinja Vuorinen totesi perjantaina.

SDP kutsui 3,1 prosentin korotusta torjuntavoitoksi, koska esillä oli vaihtoehtoja, joissa hinnankorotus olisi ollut 4 prosenttia tai jopa 6,4 prosenttia.

Demarit syyttävät korotuksesta Orpon hallituksen julkisen liikenteen alv-korotusta, joka tarkoittaa HSL:lle usean kymmenen miljoonan euron talouspainetta. Arvonlisävero nousi 10 prosentista 14 prosenttiin hallituksen toimien seurauksena.