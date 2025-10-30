Oikeisto haluaa ideologisista syistä maksimoida rikkaiden käteen jäävät tulot valtiontalouden vakauden kustannuksella.
Tämä on vasemmistoliiton puheenjohtajan Minja Koskelan johtopäätös tutkimuslaitos Laboren keskiviikkona julkaisemista tiedoista. Laboren esimerkkilaskelmat kertovat, että hyvätuloisten kotitalouksien ostovoima kasvaa ensi vuonna selvästi. Samaan aikaan yksinhuoltajaperheen ja työmarkkinatukea saavan työttömän ostovoima supistuu.
Hyvätuloisen vakavaraisen lapsettoman kahden tulonsaajan perheen veronkevennystä Labore kuvasi ”ennätykselliseksi”.
Raportin perusteella Koskela kysyy, onko oikeiston tavoite velkaantumisen taittaminen vai hyvätuloisten verojen minimointi.
Vastaus on tiedossa, ”sillä hallituksen politiikan isossa kuvassa köyhiltä otetaan ja rikkaille annetaan. Tästä härskein esimerkki on toimeentulotuen leikkaus ja kaikkein hyväosaisimpien marginaaliveroprosentin lasku”.
Koskela kirjoittaa tällaisen politiikan olevan ”sanalla sanoen vastuutonta”.
”Kun valtion tulopuoli laiminlyödään kerta toisensa jälkeen, valtion tulot laskevat. Se vaikeuttaa myös velkasuhteen vakauttamiseen, sillä tulot ovat keskeinen osa vakaata taloutta. Myös koko hyvinvointivaltion idea perustuu progressiiviseen veroasteikkoon, jossa yhteisten palveluiden rahoittamiseen osallistutaan oikeudenmukaisesti tulotason mukaan.”
Lisäksi kaikkein pienituloisimpien ihmisten ostovoiman heikentäminen, kuten oikeiston lukuisat sosiaaliturvaleikkaukset, on suoraan pois siitä rahasta, joka laittaa talouden rattaat pyörimään, Koskela toteaa.
”Suurituloisimmilla on sen sijaan korkeampi alttius laittaa ylimääräiset käteen jäävät tulot säästöön, mikä ei piristä taloutta, mutta hyvätuloisten säästötilejä kyllä.”
Veropäätösten valossa Koskela pitää päivänselvänä, että oikeisto haluaa ideologisista syistä maksimoida rikkaiden käteen jäävät tulot valtiontalouden vakauden kustannuksella.
”Jos valtion talouden vakauttamiseen ja velkasuhteen taittamiseen suhtauduttaisiin tosissaan, kiinnostuisi oikeisto valtion tuloista. Rikkaita on varaa verottaa enemmän”, vasemmistoliiton puheenjohtaja toteaa.