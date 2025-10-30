Helsingin kaupunginhallituksessa edustetut ryhmät ovat päässeet sopuun vuoden 2026 budjetista. Neuvottelusovussa ovat mukana kokoomus, sosialidemokraatit, vihreät, vasemmistoliitto ja RKP.

Helsingin Vasemmisto kertoo saaneensa neuvotteluissa monia tavoitteitaan läpi. Tavoitteet liittyivät erityisesti toimiin eriarvoisuuden vähentämiseksi.

– Olemme iloisia siitä, että ammatilliseen koulutukseen, varhaiskasvatuksen sijaisiin ja koulukirjoihin löydettiin lisäeuroja. Eriarvoisuuden torjumiseksi jatkamme myös kaupungin työntekijöiden palkkakehitysohjelmaa ja Hason pääomittamista vastikkeiden nousun hillitsemiseksi, vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Mia Haglund sanoo.

Hänen mukaansa suomalaisen päihdepolitiikan suunta on käännettävä saarnoista ja stigmatisoinnista mielenterveys- ja päihdepalveluiden vahvistamiseen ja huumeita käyttävien inhimilliseen kohtaamiseen.

– Neuvotteluissa oli hyvä yhteishenki siitä, että Helsinki on valmis kokeilemaan myös uusia hoitomuotoja ja keinoja tavoittaakseen huumeita käyttäviä ihmisiä. Uuden Symppiksen avaaminen ja päiväkeskusten toiminnan kehittäminen on tärkeää koko kaupungin hyvinvoinnin kannalta.

Skeittihalli etenee



Neuvotteluissa päätettiin panostuksista myös kulttuuriin ja vapaa-aikaan.

– On hienoa, että pääsemme nyt viemään eteenpäin uutta skeittihallia. Hallille on yritetty löytää ratkaisua jo vuosien ajan. Nyt pitää löytää sopiva tila, niin homma alkaa rullaamaan, kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Paavo Arhinmäki sanoo.

Hänen mukaansa budjettisovussa vastataan tarpeeseen vahvistaa lasten uimataitoa lisäämällä uimaopettajia ja koululaisuinteja.

– Laajennamme myös nuorten kesäsetelin käyttöä ja korotamme järjestöavustuksia edellisvuosien tapaan. Tarvetta olisi ollut enemmänkin.

Vasemmistoliitolla on korkeat tavoitteet tulevalle valtuustokaudelle luonto- ja ilmastotyön suhteen.

– Ilmastotoimiin ja luonnonsuojeluun laitetaan lisää rahaa, mutta olisimme olleet valmiita suurempiin panostuksiin. Helsinki ei tule tulevana vuonna tekemään kaikkea mitä pitäisi, jotta pääsisimme kaupungin päästövähennystavoitteisiin, Haglund sanoo.