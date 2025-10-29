Päätös lakkauttaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys Länsi-Pohjan keskussairaalassa on vastuuton. Se myös vaarantaa alueen asukkaiden terveyden. Tätä mieltä on Vasemmistoliiton Lapin piirijärjestö. Se kehottaa sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juusoa eroamaan tehtävästään, koska vastuu tilanteesta on Suomen hallituksella ja erityisesti Juusolla, jonka tehtävänä olisi ollut puolustaa pohjoisen asukkaiden oikeutta laadukkaisiin ja saavutettaviin terveyspalveluihin.

Piirijärjestön mukaan sairaalapäätös on seurausta hallituksen tietoisesta hyvinvointialueiden alibudjetoinnista ja taloudellisesta kurjistamisesta.

– Annettu aika alijäämien kattamiseen on täysin epärealistinen. Hallitus on ensin alibudjetoinut hyvinvointialueiden rahoituksen ja nyt sysää vastuuta seurauksista alueiden niskoille, toteaa Vasemmistoliiton Lapin piirin puheenjohtaja Juhani Hiltunen.

– On irvokasta väittää, ettei rahaa ole julkisen terveydenhuollon turvaamiseen, kun samaan aikaan 500 miljoonan euron piikki on auki hallituskauden aikana yksityisen sairaanhoidon Kela-korvauksien korottamiseen.

Hiltunen sanoo, että rahaa on löytymässä lisäksi muun muassa pääministeri Orpon miljardihankkeeseen eli Turun tunnin junaan, joka puksuttaa vain eteenpäin. Mutta pohjoisen ihmisiltä viedään päivystys.

– Tämä kertoo hallituksen arvovalinnoista.

Vasemmistoliiton Lapin piiri katsoo, että ministeri Juuso on laiminlyönyt oman alueensa edunvalvonnan ja epäonnistunut tehtävässään sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaajana.

–Ministerin velvollisuus on puolustaa ihmisten terveyttä ja alueellista tasa-arvoa, ei ajaa alas palveluja omasta maakunnastaan. Nyt hänen on tehtävä johtopäätökset ja erottava tehtävästään, Hiltunen linjaa.

Vasemmistoliiton Lapin piiri korostaa, että Länsi-Pohjan keskussairaalan päivystyksen alasajo uhkaa koko alueen elinvoimaa ja turvallisuutta. Päätös on poliittinen ja se voidaan myös perua – jos tahtoa löytyy.