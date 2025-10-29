ILMOITUS ILMOITUS

HSL:n matkalippujen hinnat nousevat joka vuosi vuoteen 2029 asti. Päätöksen vahvistaa HSL:n hallituksen kokouksen 28.10. pöytäkirja.

Hintojen 3,1 prosentin korotuksesta ensi vuonna päättivät SDP, kokoomus, perussuomalaiset ja RKP. Vasemmistoliitto ja vihreät olisivat pidättäytyneet korotuksesta.

Kokouksen pöytäkirjan mukaan sama korotus tehdään joka vuosi vuoteen 2029 asti. ”Hallituksen päätös perustuu KOK, SDP, PS ja RKP -puolueiden poliittiseen sopuun ennakoitavasta hintakehityksestä kaudella 2026-2029”, pöytäkirjassa lukee.

Erityisen päätöksestä tekee se, että SDP, kokoomus ja RKP ovat aiemmin hyväksyneet Helsingin kaupunkistrategian vuosille 2025–2029, jossa tavoitteeksi asetetaan joukkoliikenteen lippujen hintojen nousun hillitseminen, ja tilanne, jossa helsinkiläisten lippujen reaalihinnat laskevat strategiakauden aikana vuoteen 2026 verrattuna.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtajan Mia Haglundin mukaan kyseisten puolueiden ”törkeä suhmurointi rikkoo Helsingin tuoretta kaupunkistrategiaa ennenkuulumattomalla tavalla”.

Hän vaatii kokoomusta ja SDP:tä vastaamaan julkisesti kysymykseen siitä, ”miten ne voivat rikkoa Helsingin linjaa ja pettää helsinkiläisten luottamuksen tällaisella tavalla”.