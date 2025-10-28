ILMOITUS ILMOITUS

Vasemmistomeppi Li Andersson pohtii, häpeävätkö Suomen hallituksen ministerit omaa politiikkaansa. Kimmokkeen Facebook-kommenttiin ovat antaneet ministeri Kaisa Juuson sanat Länsipohjan sairaalan palveluiden puolesta mieltään osoittaneille suomalaisille viikonloppuna.

Anderssonin mukaan tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun perussuomalaiset reagoivat vihalla ihmisten hätään ja tyytymättömyyteen hallituksen politiikkaa kohtaan. “Menkää töihin”, huusi valtiovarainministeri Riikka Purra mielenosoittajille Oulussa viime vuonna.

Kumpikaan ministeri ei myönnä mitään, vaikka Purran vahtivuorolla ja hänen politiikkansa seurauksena Suomessa on EU:n toiseksi korkein työttömyysaste. Seuraavassa tilastojulkistuksessa Suomi voi olla ykkönen.

”Onko Purra kertaakaan kantanut vastuuta näistä katastrofaalisista luvuista? Onko hän pahoitellut tilannetta, osoittanut valmiutta muuttamaan linjaansa tai myöntänyt omaa epäonnistumistaan? Ei. Sen sijaan hän huutelee torilla”, Andersson kirjoittaa.

Juuso puolestaan ei ole kertaakaan myöntänyt epäonnistuneensa täysin suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden pelastamisessa.

”Onko hän kantanut vastuuta siitä, että hallitus aloittaessaan ei suostunut yhteenkään opposition ja asiantuntijoiden esittämään korjaukseen hyvinvointialueiden rahoitukseen ja ohjaukseen? Ei. Hän vyöryttää sen sijaan vastuuta hyvinvointialueiden päättäjille ja – yllätys, yllätys – edelliselle hallitukselle.”

Andersson toteaa, että asioiden korjaaminen ei ole politiikassa helppoa, kun taas rikkominen käy yleensä nopeasti leikkauksilla ja muilla heikennyksillä

”Tämänkin suomalaiset kyllä ymmärtävät.”

”Mutta en usko kenenkään ymmärtävän sitä totaalista vastuunpakoilua ja ylimielisyyttä, millä nämä perussuomalaiset ministerit suhtautuvat omaan valtaansa ja äänestäjiin. Sakset kädessä hymysuin poseeraamista, kun lapsiperheköyhyys räjähtää kasvuun ja työttömyys ennätyslukemiin. Kun suomalaiset puolustavat sote-palveluitaan, on vastauksena uhriutuminen ja muiden syyttäminen – eikö kansa tiedäkään?”

Li Anderssonin mukaan Suomi ja suomalaiset eivät tarvitse tai varsinkaan ansaitse tällaista johtajuutta.

”Ministereiden tulee kantaa vallan lisäksi myös vastuu omasta politiikastaan ja lopettaa ylimielinen vähättely.”