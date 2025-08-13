Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski on huolissaan EU:n kriittisten raaka-aineiden asetuksen toimeenpanon seuraamuksista kansalliselle luonnonsuojelulle. Asetus sallii sen, että strategisen aseman saaneita kaivoshankkeita voidaan toteuttaa pitkälti luonnonsuojelumääräyksistä piittaamatta.

Lohikoski jätti tänään keskiviikkona hallitukselle kirjallisen kysymyksen asiasta.

Kaivostoiminnan banaanivaltio?

”Neitseellisten raaka-aineiden ylikulutuksen vähentämisen ja luonnonsuojelun tulisi olla ensisijaisia tavoitteita.”

Hallitus on suhtautunut myönteisesti muun muassa Sodankylässä sijaitsevan Viiankiaavan luonnonsuojelualueelle kaavaillulle kaivoshankkeelle, jonka asiantuntijat ovat arvioineet tekevän peruuttamatonta vahinkoa alueen ekosysteemille.

– Tämä hallitus tekee todella lyhytnäköistä ja niin sosiaalisesti kuin ekologisesti kestämätöntä kaivospolitiikkaa, Lohikoski sanoo.

– Suomi ei saa olla kaivostoiminnan banaanivaltio, jossa voitot yksityistetään kaivosyhtiöille ja ympäristöhaittojen korjaamiset sosialisoidaan yhteiskunnan maksettavaksi.

Hänestä Viiankiaavan kaltaiset luonnonsuojelualueet on pakko pystyä rajaamaan kaivostoiminnan ulkopuolelle.

– Hallituksella olisi toimivalta tämän tekemiseen, Lohikoski huomauttaa.

Raaka-aineita pitää käyttää vähemmän

Lohikoski muistuttaa lisäksi siitä, että vaikka mineraaleja tarvitaan vihreän siirtymän toteuttamiseksi, EU:n kriittiseksi tai strategiseksi luokittelemia raaka-aineita ei tule voida kaivaa ympäristön kustannuksella.

– Esimerkiksi jälleen keskusteluun noussutta Soklin malmiesiintymää ei tule hyödyntää, jos ympäristövaikutusten arvioinnissa todetaan, että kaivostoiminnalla voidaan aiheuttaa peruuttamatonta tuhoa alueen ympäristölle, hän sanoo.

– Soklin ahot ovat luontotyyppinä ainutlaatuisia. Neitseellisten raaka-aineiden ylikulutuksen selkeän vähentämisen ja luonnonsuojelun tulisi olla ensisijaisia tavoitteita.