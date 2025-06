Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump julisti helmikuussa, että Yhdysvallat aikoo omistaa Gazan ja siirtää palestiinalaiset pois. Trump havainnollisti suunnitelmiaan jakamalla tekoälyllä tehdyn videon Gazan tulevaisuudesta, jossa Trumpin kultainen patsas on ihailun kohteena ja taivaalta sataa rahaa. Vaikka esitystapa voi tuntua huvittavalta, Yhdysvalloissa ja Israelissa nämä puheet otetaan vakavasti.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu linjasi nopeasti, että hän aikoo tehdä Trumpin suunnitelmasta totta. Viime kuussa Netanjahu julisti, että Trumpin suunnitelman toteuttaminen on ehto sille, että Israel lopettaa hyökkäyksen Gazaan. Trumpin suunnitelma on hyvin suosittu Israelissa, ja Israelin arvostetuin ihmisoikeusjärjestö B’Tselem onkin todennut, että Israel suorittaa etnistä puhdistusta Gazassa.

Samalla Israelin valtio toteuttaa disinformaatiokampanjaa tuhotakseen YK:n palestiinalaispakolaisten apujärjestön UNRWA:n toiminnan edellytykset. Israelin perättömien väitteiden seurauksena tammikuussa 2024 ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio ilmoitti päätöksestään katkaista Suomen rahoitus UNRWA:lle. Maaliskuussa 2024 päätös peruttiin. Israel on sittemmin kieltänyt UNRWA:n toiminnan Israelissa ja miehitetyssä Itä-Jerusalemissa.

”Trumpin suunnitelma ja UNRWA:n toiminnan alasajo ovat viimeisin vaihe etnisen puhdistuksen politiikassa, jota Israel on harjoittanut vuodesta 1948 alkaen.”

Trumpin suunnitelma ja UNRWA:n toiminnan alasajo ovat viimeisin vaihe etnisen puhdistuksen politiikassa, jota Israel on harjoittanut vuodesta 1948 alkaen.

Miksi miljoonat palestiinalaiset ovat pakolaisuudessa?



Vuosina 1947–49 sionistiliikkeen ja Israelin valtion aseelliset joukot etnisesti puhdistivat yli 700 000 palestiinalaista kodeistaan osana Israelin perustamista Palestiinaan. Tarkoituksena oli saada uuteen valtioon juutalainen enemmistö. Israelilaiset viranomaiset varastivat tai tuhosivat näiden palestiinalaisten omaisuuden ja estivät heitä palaamasta kotiin. Tämä johti palestiinalaisen yhteiskunnan romahdukseen, joka tunnetaan nimellä nakba, katastrofi.

YK:n määritelmän mukaan palestiinalaispakolaisia ovat henkilöt, joiden asuinpaikka oli vuosien 1946–1948 Palestiinassa ja jotka menettivät kotinsa ja elinkeinonsa vuoden 1948 sodan seurauksena, sekä heidän isänpuoleiset jälkeläisensä. Kansainvälisen oikeuden pakolaismääritelmän on laajempi: pakolaisia ovat kaikki maasta paenneet tai karkotetut sekä heidän jälkeläisensä, jotka ovat säilyttäneet siteen maahan. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksenmukaan kaikilla on oikeus palata kotimaahansa. Palestiinalaisten pakolaisten kohdalla tämä on todettu myös YK:n yleiskokouksen päätöslauselmassa 194. Oikeus palata kotimaahan on kirjattu YK:n rotusyrjinnän vastaiseen yleissopimukseen sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan yleissopimukseen. Tämä koskee myös palestiinalaisia pakolaisia, kuten ihmisoikeusjärjestöt Amnesty International ja Human Rights Watch ovat todenneet.

Gazan 2,2 miljoonasta palestiinalaisesta noin 1,6 miljoonaa on pakolaisia: heidän kotinsa on nykyisen Israelin alueella, mutta Israel estää heitä toteuttamasta oikeuttaan palata sinne. UNRWA:n rekisteröimiä palestiinalaisia pakolaisia on Gazassa, Länsirannalla, Jordaniassa, Syyriassa ja Libanonissa 5,9 miljoonaa. Kaikki pakolaiset eivät ole UNRWA:n rekistereissä: yhteensä palestiinalaisia pakolaisia ja maansisäisiä pakolaisia on noin yhdeksän miljoonaa, mukaan lukien ne Israelissa elävät palestiinalaiset, jotka eivät saa palata kotialueilleen. Gazassa ja Länsirannalla palestiinalaispakolaiset ovat haavoittuvinta ja köyhintä väestönosaa ja monet heistä elävät UNRWA:n pakolaisleireillä.

Mikä on UNRWA:n merkitys palestiinalaisille?



Vuonna 1949 YK:n yleiskokous päätti perustaa kaksi toisiaan täydentävää järjestöä: yleisen pakolaisjärjestön UNHCR ja palestiinalaispakolaisten apujärjestön UNRWA. Niiden vastuualueet vahvistettiin vuoden 1951 pakolaissopimuksessa. UNRWA:n tehtävä on tarjota suojelua ja tukea kuten koulutusta, terveydenhuoltoa ja muita peruspalveluita palestiinalaispakolaisille Gazassa, Länsirannalla (mukaan lukien Itä-Jerusalemissa), Jordaniassa, Syyriassa ja Libanonissa. UNHCR:n vastuulla ovat maailman kaikki muut pakolaiset.

UNRWA:n oli tarkoitus toimia vain väliaikaisesti, siihen asti kunnes palestiinalaispakolaisten tilanteeseen olisi saatu oikeudenmukainen ja kestävä ratkaisu. Israel on kuitenkin kieltäytynyt noudattamasta kansainvälistä oikeutta ja estää pakolaisia palaamasta koteihinsa, joten UNRWA:n toimikautta on jatkettu toistuvasti.

UNRWA:n tarjoamat peruspalvelut, suojelu, humanitaarinen apu ja käytännön tuki ovat palestiinalaispakolaisille elintärkeitä. Samalla UNRWA pitää yllä pakolaisrekisteriä ja auttaa vaalimaan palestiinalaisten kansallista yhtenäisyyttä ja identiteettiä pakolaisuudessa. Järjestöllä on myös iso symbolinen merkitys. UNRWA muistuttaa siitä, että palestiinalaispakolaisilla on oikeus palata kotiin, myös nykyisen Israelin alueelle. Niin Israelin politiikan tukijoiden kuin vastustajien mielestä järjestö estää Israelia saamasta lopullista oikeutusta politiikalle, jonka tavoitteena on palestiinalaisen väestön ja yhteiskunnan korvaaminen israelinjuutalaisilla. Tämän takia Israelin valtiojohto on viime vuosina voimistanut pyrkimyksiä UNRWA:n toiminnan lopettamiseksi, toivoen että tämä auttaisi hautaamaan palestiinalaiset pakolaiset, häivyttämään heidän identiteettinsä ja tukahduttamaan vaatimukset heidän oikeuksiensa toteuttamisesta.

Gazassa UNRWA:n merkitys korostuu, ja lokakuun 2023 jälkeen siitä on tullut keskeinen Gazassa palestiinalaisia elossa pitävä järjestö. Millään muulla järjestöllä ei ole siellä vastaavia resursseja, henkilöstöä ja infrastruktuuria humanitaarisen avun toteuttamiseen. Gazassa UNRWA toimii äärimmäisissä olosuhteissa. Israel on pommittanut UNRWA:n kouluja ja muuta infrastruktuuria ja tappanut yli 300 UNRWA:n työntekijää. YK:n Miehitettyjen palestiinalaisalueiden erikoisraportoija Francesca Albanese, yhdysvaltalaisten yliopistojen ihmisoikeusverkosto ja Amnesty International ovat julkaisseet yksityiskohtaisia raportteja siitä, miten Israel toteuttaa Gazassa kansanmurhaa. Sen yksi osa on avustusjärjestöjen toiminnan hankaloittaminen ja niiden työntekijöiden mielivaltainen vangitseminen, kiduttaminen ja tappaminen. Samalla Israel käyttää poliittisia keinoja UNRWA:n toiminnan estämiseksi.

Loppu UNRWA:lle?



Tammikuun 2025 lopussa Israelissa tuli voimaan kaksi lakia, jotka kieltävät UNRWA:a toimimasta Itä-Jerusalemissa ja Israelin viranomaisia olemasta missään tekemisissä järjestön kanssa. Israel on peruuttanut järjestön kansainvälisten työntekijöiden viisumit, ja he ovat joutuneet lähtemään Gazasta. Amnesty on todennut, että kielto on kansainvälisen oikeuden törkeä rikkomus ja hyökkäys palestiinalaispakolaisten oikeuksia kohtaan. Amnesty huomautti, että kielto rikkoo YK:n Kansainvälisen tuomioistuimen sitovia määräyksiä varmistaa riittävän avun toimittaminen Gazaan. Israel on väkivalloin sulkenut kaikki UNRWA:n koulut miehitetyssä Itä-Jerusalemissa.

YK:n yleiskokous pyysi joulukuussa 2024 YK:n Kansainväliseltä tuomioistuimelta arviota Israelin velvollisuudesta päästää apua Gazaan. Suomi äänesti päätöslauselman puolesta. Viralliset kuulemiset asiassa päättyivät toukokuussa 2025, ja kestänee kuukausia ennen kuin tuomioistuin antaa lausuntonsa.

Israel on myös jatkanut UNRWA:n mustamaalaamista väittämällä sen olleen osallinen 7. lokakuuta 2023 hyökkäykseen Israeliin. Tämä on viimeisin versio Israelin hallituksen ja sen tukijoiden vuosikymmeniä toistamista perättömistä väitteistä, joiden tarkoituksena on viedä UNRWA:lta kansainvälinen rahoitus ja poliittinen tuki.

”Vaikka ajattelisi puhtaan itsekkäästi, niin on suomalaisten oman edun mukaista puolustaa kansainvälistä oikeutta.”

Tämä on toiminut: Yhdysvalloissa ja monissa Euroopan maissa on kyseenalaistettu UNRWA:n rahoitusta, ja jotkin maat ovat leikanneet sitä. Presidentti Joe Bidenin hallinto lopetti Yhdysvaltojen rahoituksen UNRWA:lle, eikä Trumpin hallinto ole perunut päätöstä. Suomessa ministeri Tavion päätös rahoituksen lopettamisesta herätti paljon arvostelua, ja Palestiina-solidaarisuusjärjestö Sumud – Suomen Palestiina-verkosto kanteli asiasta oikeuskanslerille. Lopulta Tavio pyörsi päätöksen ennen kuin se ehti vaikuttaa maksuihin. Ruotsin lopetettua UNRWA:n rahoituksen joulukuussa 2024 Tavio otti asian taas esille. EU päätti huhtikuussa 2025 jatkaa UNRWA:n rahoitusta.

Kaikesta huolimatta UNRWA on jatkanut toimintaansaLänsirannalla ja Gazassa. Maaliskuussa 2025 Israel esti kaiken avun pääsyn Gazaan 11 viikon ajan, eikä vieläkään päästä sinne tarpeeksi ruokaa ja vettä. Tämä tarkoituksellinen nälkään näännyttäminen on osa Israelin hallituksen ja Trumpin ”vapaaehtoisen maastamuuton” politiikkaa, jolla pyritään tekemään Gazan tilanteesta niin vaikea, että palestiinalaiset pakenevat henkensä säilyttääkseen. Israelin hallitus on määrännyt armeijan valmistelemaan suunnitelman väestönsiirrosta Gazasta ja perustanut”vapaaehtoisen maastamuuton viraston”. Samalla Israelin armeija on hyökännyt Jeninin ja Tulkaremin pakolaisleireihin miehitetyllä Länsirannalla. Se on karkottanut 40 000 ihmistä kodeistaan, lopettanut UNRWA:n toiminnan näissä pakolaisleireissä ja ilmoittanut, että asukkaat eivät saa palata ainakaan vuoteen.

Vaikka lokakuussa 2023 alkaneen kansanmurhan aikana Israelin väkivalta on nyt entistä äärimmäisempää, etniset puhdistukset ovat olleet valtion ydintoimintaa alusta alkaen. Vuosien 1947–49 nakbassa ja sen jälkeen aina vuoteen 1956 asti Israel karkotti palestiinalaisia valtion alueelta. Sen jälkeen Israelin hallitus keskittyi palestiinalaisten pakkosiirtoihin valtion sisällä, kunnes se vuonna 1967 miehitti Gazan ja Länsirannan (mukaan lukien Itä-Jerusalemin) ja etnisesti puhdisti sieltä 300 000 palestiinalaista. Siitä lähtien Israel on pakkosiirtänyt palestiinalaisia miehitettyjen alueiden sisällä ja yrittänyt karkottaa heitä kokonaan pois Palestiinasta. Kuten tutkijat ovat yksityiskohtaisesti selvittäneet, Israelin toiminnassa on kyse asutuskolonialismista. Väestön pakkosiirrot ovat sen tavallinen osa, kuten esimerkiksi Etelä-Afrikan ja Yhdysvaltojen historia muistuttaa.

Vuodesta 2007 alkaen Israelilla ja Yhdysvalloilla on ollut yhteinen suunnitelma Gazan tyhjentämiseksi palestiinalaisista. Israel yritti toteuttaa sitä hyökätessään Gazaan vuonna 2014, mutta Egypti ei suostunut tekemään yhteistyötä. Silloin asia pyrittiin pitämään poissa julkisuudesta, nykyään toiminta on avointa.

Israel kaventaa ihmisoikeuspuolustajien toimintaa samalla kun rankaisemattomuus tukee apartheidia



Kansainvälisen oikeuden mukaan miehittäjällä on velvollisuus suojella miehittämänsä alueen väestöä ja huolehtia sen perustarpeista, kuten ruuasta, vedestä, terveydenhuollosta ja koulutuksesta. Israel on alusta asti laiminlyönyt tätä velvollisuutta. Asiaan ei ole puututtu, eikä palestiinalaisia ole suojeltu. Gazan kansanmurha on seurausta siitä, miten monet maat, mukaan lukien Suomi, ovat vuosikymmeniä jatkaneet Israelin tukemista huolimatta sen syvenevistä ihmisoikeusloukkauksista ja kansainvälisen oikeuden rikkomuksista.

Vuodesta 2009 alkanut raporttien virta siitä, että Israel ylläpitää apartheidia ei saanut hallituksia arvioimaan uudelleen tukeaan Israelille, vaikka kansainvälisen oikeuden mukaan kaikilla valtioilla on velvollisuus toimia apartheidin lopettamiseksi. Heinäkuussa 2024 YK:n Kansainvälinen tuomioistuin totesi, että Israel rikkoo apartheidin ja rotuerottelun kieltoa. YK:n yleiskokous vahvisti asian päätöslauselmassaan syyskuussa 2024. Suomi äänesti päätöslauselman puolesta.

Israel on jatkuvasti kaventanut kansainvälisten ihmisoikeustarkkailijoiden ja paikallisten ihmisoikeuspuolustajien mahdollisuuksia toimia. Se on evännyt YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston johtajalta viisumin alueelle, ei päästä YK:n Miehitettyjen palestiinalaisalueiden erikoisraportoijia käymään paikan päällä, ja on häätänyt Human Rights Watch -järjestön Israelin ja Palestiinan maajohtajan. Israel on luokitellut kuusi palestiinalaista kansalaisjärjestöä terroristijärjestöiksi ja pidättänyt niiden työntekijöitä. Tämän seurauksena Suomen Lähetysseura lopetti tukensa järjestölle Defence for Children International – Palestine -järjestölle, joka raportoi lapsiin kohdistuvista ihmisoikeusrikkomuksista, kuten tappamisesta ja pidätyksistä, ja tarjoaa oikeusapua Israelin pidättämille lapsille. Amnesty International ja Human Rights Watch kutsuivat Israelin päätöstä hyökkäykseksi koko kansainvälistä ihmisoikeusliikettä kohtaan. Israel on rajoittanut median mahdollisuuksia seurata ja raportoida tilanteesta mm. kieltämällä Al-Jazeeran toiminnan Israelissa ja Länsirannalla, estämällä toimittajien pääsyä Gazaan ja tappamalla yli 200 journalistia.

Palestiinalaisten oikeuksien toteutuminen on Suomen etujen mukaista



Kansanmurhasta huolimatta Suomen ja muiden Euroopan maiden tuki Israelille jatkuu, näkyvimmin asekauppojen ja siirtokuntatuotteiden laittoman tuonnin kautta. Sumud – Suomen Palestiina-verkosto kantelisyyskuussa 2024 oikeuskanslerille siitä, että hallitus ei noudata laillista velvollisuuttaan estää kansanmurha, olla osallistumatta kansanmurhaan ja vastustaa rotusyrjintää. Ulkoministeriö piiloutui sen taakse, että YK:n Kansainvälinen tuomioistuin ei ole vielä antanut päätöstä siitä, onko kyseessä kansanmurha. Oikeuskansleri hyväksyi tämän, sivuuttaen sen, että valtion velvollisuus estää kansanmurha käynnistyy heti kun se tulee tietoiseksi sen riskistä. YK:n Kansainvälinen tuomioistuin totesi jo tammikuussa 2024, että kansanmurhan riski on ”välitön ja todellinen”.

Vaikka täällä voidaan sivuuttaa räikeä ristiriita sanojen ja tekojen välillä, Euroopan ulkopuolella asia nähdään eri tavalla. Miksi ihmiset ottaisivat vakavissaan Euroopan valtioiden puheita kansainvälisestä oikeudesta mitä tulee vaikkapa Ukrainaan, kun he näkevät miten ne toimivat Palestiinan suhteen?

Kansainvälinen rikostuomioistuin on antanut pidätysmääräyksen Israelin pääministeri Netanjahusta ja entisestä puolustusministeristä Yoav Gallantista. Yhä useampi järjestö ja kansainvälisen oikeuden sekä kansanmurhan ja holokaustin asiantuntija on todennut, että kyseessä on kansanmurha. Asekaupan ja läheisten taloudellisten ja diplomaattisten suhteiden jatkaminen tällaisen maan kanssa on osa rankaisemattomuuden kulttuuria, joka tehnyt nykytilanteen mahdolliseksi.

Tämän kulttuurin vaalimisen seuraukset eivät jää Palestiinaan. Se voi tulevaisuudessa helpottaa vakavien rikosten tekemistä Suomessakin, jos maa joutuu hyökkäyksen ja miehityksen kohteeksi. Vaikka ajattelisi puhtaan itsekkäästi, niin on suomalaisten oman edun mukaista puolustaa kansainvälistä oikeutta.

Kansanmurhan lopettaminen ja pakkosiirtojen estäminen edellyttävät kiireellistä väliintuloa. Suomen on toimittava kansainvälisesti UNRWA:n toiminnan turvaamiseksi ja palestiinalaisten suojelemiseksi. Suomi äänesti jo huhtikuussa 2024 YK:n ihmisoikeusneuvostossa sen puolesta, että kaikki asevienti Israeliin pitää lopettaa. Silti Suomi jatkaa asekauppoja Israelin kanssa. Kansojen itsemääräämisoikeutta koetellaan nyt Ukrainasta Palestiinaan, ja kansalaisten täytyy vaatia, että Suomen hallitus toimii tarmokkaasti kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien puolesta.

Kirjoittaja on järjestön Sumud – Suomen Palestiina-verkosto varapuheenjohtaja. Hän on kirjoittanut kirjan Israelin apartheid.